PUBG Mobile pode estar prestes a atualizar seu mapa mais popular

Uma versão atualizada do mapa mais popular do PUBG Mobile pode estar chegando ao jogo, após a recente atualização de Miramar .

Uma versão atualizada do mapa de Erangel apareceu na versão beta chinesa do PUBG Mobile - chamada Game for Peace in China - trazendo uma série de mudanças.

Erangel é o mapa original do PUBG e, de muitas maneiras, também é o melhor mapa. Tem variedade, muitos assentamentos, amplos espaços abertos e essa grande mistura de colinas e água para oferecer variedade de jogabilidade ao redor do mapa.

Agora vimos a diferença que a atualização do mapa fez para Miramar e, ao ver vídeos mostrando os novos looks de Erangel, ficaríamos realmente empolgados em pôr os pés nele.

Em primeiro lugar, há um impulso nos gráficos. O modo UHD - ultra - alta definição - será ativado. Tem sido uma opção nas configurações gráficas por um longo tempo, mas agora parece que os proprietários de telefones de última geração podem finalmente conseguir empurrar novos gráficos deliciosos.

Parece que há novas texturas e detalhes, tudo é familiar, mas atualizado, fazendo com que o mapa existente pareça um pouco datado.

Mas além do aumento dos gráficos, a versão beta também contém alguns elementos do jogo que podem estar chegando a uma versão futura do PUBG Mobile . Há personalizações de controle de veículo mais detalhadas, para que você possa colocar os controles onde quiser, da mesma maneira que com os controles do jogador.

Há também a adição de um recurso de navegação de waypoint: parece que você poderá mapear uma rota para seus colegas de equipe. Os jogadores experientes saberão que algumas regiões do mapa oferecem muito mais cobertura do que outras, e ser capaz de traçar uma rota permitirá mais controle da equipe, em vez de todos seguirem ou correrem em linha reta por tudo.

Recentemente, também vimos o PUBG exibindo um mapa completamente novo . Atualmente sem nome, demos uma boa olhada no mapa e você pode ver todos os detalhes no vídeo abaixo.