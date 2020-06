Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Valorant está se mostrando bastante popular no PC. O jogo de tiro free-to-play é altamente pensado e muitos provavelmente estão se perguntando se ele estará no console.

O shooter competitivo baseado em equipes foi projetado especificamente pela Riot Games para ser o mais otimizado possível e rodar em todos os tipos de PCs de jogos. Modelos de orçamento ainda mais antigos ou mais com especificações mais baixas. No momento, porém, é basicamente um jogo de PC.

No momento do lançamento, Anna Donlon, produtora executiva da Valorant, disse: "Enquanto estamos explorando outras plataformas, como console e dispositivos móveis, agora a equipe está trabalhando duro para oferecer uma experiência de alto nível no PC".

Agora Donlon falou um pouco mais com a GameSpot sobre um possível lançamento de console. Naquela entrevista, ela deixou claro que alguns dos designers da equipe estão empolgados com o potencial de portar Valorant para o console. Mas também reforçou o argumento de que o jogo oferece um certo tipo de experiência que a equipe não deseja comprometer.

Riot diz que o Valorant tem um "forte nível de integridade competitiva" que precisa ser levado à plataforma em que está. Isso inclui garantir que os jogadores do console não obtenham uma vantagem injusta ou vice-versa. Em outras palavras, a Riot deseja garantir que a experiência seja a mesma para todos.

A Riot também quer deixar claro que se alguma parte da experiência for potencialmente "comprometida" pela criação de uma nova versão para console, isso simplesmente não acontecerá.

Isso provavelmente inclui evitar problemas e controvérsias como Fornite teve com aimbot-like- aid para jogadores controladores.

No entanto, será interessante ver o que acontece e ficaremos muito surpresos em não ver a aparência do console para o jogo no futuro.