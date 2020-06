Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Fortnite se tornou a mais recente franquia massiva de jogos a impor um atraso no cronograma de conteúdo planejado por respeito aos protestos e interrupções generalizados nos EUA.

A Epic Games adiou o evento final da atual temporada, "The Device", por pouco mais de uma semana para 15 de junho, antes do Capítulo 2, a terceira temporada, dois dias depois, em 17 de junho.

Em seu blog anunciando o pequeno atraso , a Epic disse "A equipe está ansiosa para avançar com o Fortnite, mas precisamos equilibrar o lançamento da terceira temporada com tempo para que a equipe se concentre em si mesma, em suas famílias e em suas comunidades".

É um sentimento louvável, mas também vai potencialmente se opor aos desejos às vezes míopes dos jogadores, especialmente considerando que o sentimento entre os jogadores de Fortnite é que a temporada atual já superou as boas-vindas, tendo durado mais de 100 dias. Esse é um período significativamente mais longo do que as temporadas anteriores, que geralmente duravam entre dois e três meses.

Este também não é o primeiro atraso para a nova temporada, anunciada em 1º de maio, e esses atrasos viram um aborrecimento aumentar. No entanto, nos últimos dias, os jogadores de olhos de águia descobriram o novo ícone do console para a versão Playstation 4 do Fortnite, que pelo menos deu uma pista para a direção que a Epic está tomando.

Ele apresenta o que parece um mapa inundado em segundo plano, atrás do Ônibus de Batalha, levando as pessoas a especular que poderíamos estar sintonizados para uma mudança realmente significativa no mapa, ou um novo mapa completamente.

O atraso do Fortnite segue os mais importantes, como Sony e Activision , o que significa que há muito conteúdo em espera no mundo dos jogos.