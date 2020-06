Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Valorant é um jogo de tiro tático 5v5 baseado em personagens que aparentemente tomou conta da arena dos jogos para PC.

O atirador competitivo ganhou bastante força graças à exposição no Twitch na versão beta antes do lançamento.

É também um jogo fácil de entrar, que não é apenas gratuito, mas também é altamente otimizado para ter um bom desempenho em todos os tipos de máquinas de jogos para PC. Gerenciamos quase 200 FPS em um laptop para jogos de médio alcance durante algumas sessões de jogo, o que mostra como ele funciona.

Mas o que é o Valorant? Como você joga? E mais importante, como você vence? Fique conosco para descobrir.

Valorant inicialmente parece ser um cruzamento entre CS: Go e Overwatch . Um atirador competitivo que lança dois times pequenos um contra o outro.

Sua equipe está pronta para atacar ou defender, com os atacantes plantando um "espigão" (essencialmente uma bomba) que a outra equipe precisa desarmar ou, de preferência, impedir que você plante em primeiro lugar.

A equipe atacante pode vencer, eliminando os defensores ou plantando o espigão, protegendo-o de ser desativado até o tempo acabar. Da mesma forma, os defensores podem vencer destruindo os atacantes antes que eles tenham a chance de plantar seu espigão ou desativá-lo após o plantio.

Cada equipe de cinco começa a jogar como atacantes e defensores durante um jogo. Cada partida tem 25 rodadas no total, com o primeiro time a vencer 13 rodadas sendo declarado vencedor.

Mesmo com tantas rodadas, os jogos podem durar apenas oito minutos. Especialmente se as duas equipes forem agressivas.

É uma premissa bastante simples e que os jogadores de Counter-Strike estarão acostumados. De fato, quem jogou CS: Go notará muitas semelhanças entre esse e este jogo.

Além do plantio de bombas e equipes pequenas, o Valorant também possui um sistema semelhante de compra de armas e mecânica de armas. Algumas armas não permitem que você mire na mira, o que é um sentimento familiar. O jogo também envolve muitos stalking e skulking nos cantos e pontos de estrangulamento.

O que diferencia o Valorant são as classes de heróis. Cada personagem tem habilidades diferentes que permitem liberar movimentos especiais depois de um certo tempo. Isso inclui coisas simples, como a habilidade de curar ou reviver companheiros de equipe caídos ou um especial que permite que um personagem faça um "reencontro" quando é baleado, teleportando-o de volta para um lugar diferente no mapa.

O Valorant é gratuito para que você possa fazer o download e obter jogos. Supondo que você tenha acesso a um PC para jogos.

Para começar, vá para o site oficial e clique em "Jogar agora". Você será solicitado a fazer login na sua conta da Riot ou criar uma .

Faça isso e você pode baixar o iniciador e instalar o jogo. Não se preocupe, não é um jogo massivo, portanto você não terá que esperar dias como faria no Call of Duty.

O Valorant foi projetado para ser o mais otimizado possível e rodar em uma infinidade de máquinas. As especificações mínimas são:

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

GPU: Intel HD 4000

RAM: 4 GB

Sistema operacional: Windows 7 ou superior

Para obter 144 FPS ou mais, a Riot Games recomenda um Intel Core i5-4460 e um GTX 1050 Ti ou superior.

Como você pode ver, mesmo com um PC ou laptop de jogos acessível, você pode obter uma ótima experiência com o Valorant.

Ao fazer essa pergunta, Anna Donlon, produtora executiva da Valorant, disse: "A equipe espera iniciar nosso compromisso de décadas para atender a comunidade global de Volarant. Este é apenas o começo de nossa jornada juntos".

Esperávamos ver a Riot desenvolver o jogo para console em um futuro próximo, especialmente com a popularidade atual.

Sim. O Valorant é gratuito para download e gratuito para jogar. Embora exista um sistema de passe de batalha.

Como outros sistemas Battlepass, o Battlepass do Valorant basicamente recompensa os jogadores com itens cosméticos. É um sistema de recompensa premium pelo qual você precisa pagar para acessar, mas não se destina a pagar para ganhar.

O sistema de passe de batalha do Valorant é dividido em atos. Cada ato dura dois meses e o Passe de Batalha também.

O Battlepass tem 50 níveis, com caminhos gratuitos e Premium disponíveis. Você progride ao longo desses caminhos com base nos pontos de experiência (XP) que ganha ao concluir missões e jogar partidas.

O Valorant Battlepass consiste em 10 capítulos e você pode jogar de graça, mas não conseguirá os itens no nível Premium ao fazê-lo.

Os tipos de coisas que você pode desbloquear jogando incluem skins de armas, cartas de jogadores, sprays, companheiros de armas e muito mais. Você desbloqueia mais itens pagando pelo Passe de Batalha Premium, mas não recebe vantagem extra sobre o inimigo.

Saiba mais sobre o Valorant Battlepass aqui .

Já discutimos o básico de como jogar Valorant em termos de eliminar o time inimigo e / ou plantar ou neutralizar o ataque, mas há muito mais no jogo do que a premissa básica.

Quando uma rodada começa, você entra na fase inicial de "compra". Onde você pode comprar armas para usar nessa rodada. A primeira rodada de um jogo invariavelmente começa com todos usando pistolas, já que ninguém ganhou dinheiro ainda.

O dinheiro é ganho ao ganhar e perder, portanto, na próxima rodada, você poderá escolher entre uma variedade maior de armas, incluindo espingardas, rifles de precisão, rifles de assalto, SMGs e muito mais.

Você também pode comprar armaduras e reforços para suas habilidades aqui. O tiroteio é o ponto principal do jogo, pois você precisa atirar no inimigo (na maior parte) para vencer ou evitar ser atingido. Portanto, vale a pena praticar para ver com quais armas você usa.

O dinheiro não é transferido para o próximo jogo; portanto, não deixe de gastar o que você ganha para ganhar.

Os princípios básicos de qualquer jogo FPS tático se aplicam aqui. Mire quando puder, atire em rajadas e use cobertura o máximo que puder.

Em seguida, use a capacidade do seu agente para ganhar vantagem, ajudar seu time ou impedir que o inimigo obtenha vantagem.

Valorant tem um número de heróis para escolher. Estes são os chamados "agentes" com habilidades especiais que contribuem para diferentes estilos de jogo.

Escolher entre heróis, enquanto isso, é tático, mas não tão grande quanto as diferenças em algo como Overwatch.

Todos os agentes do Valorant têm a mesma saúde e hitboxes, tornando tudo sobre suas habilidades. Isso inclui poderes que podem cegar os oponentes, bloquear uma área com fogo por um tempo ou usar radar para ver se há inimigos por perto.

Cada habilidade é atribuída a um diferente (Q, E, C e X) e requer cobrança. Alguns você pode comprar na fase de compra, outros você precisa ganhar pontos suficientes para usar.

A habilidade final de um personagem é ativada pressionando X por padrão. Esse movimento especial é mais eficaz, mas também exige mortes ou orbes (você os encontrará no mapa) para ligar, levando um tempo para ganhar.

Jett é um duelista. Ela é mais ágil do que outros agentes e tem uma habilidade que a permite pular grandes alturas mais rapidamente que os outros. Ela também pode usar essa habilidade para correr em direção aos inimigos.

A vantagem de Jett vem em obter a vantagem de altura dos oponentes e causar dano com a habilidade final de sua tempestade de lâminas.

As habilidades especiais de Jett são:

Q - Updraft: Permite que Jett salte alto no ar, pulando em cima de caixas e fora de perigo

E - Vento de cauda: como atualização, apenas em uma direção específica. Isso permite que Jett percorra uma curta distância em uma certa direção rapidamente.

C - Cloudburst: Jett lança um projétil que se transforma em uma nuvem esférica que bloqueia temporariamente a visão do inimigo.

Tempestade X-Blade: permite que Jett jogue uma única faca em um inimigo que seja perigoso e preciso. Há também um modo de disparo alternativo que lança todos os punhais de uma só vez.

Phoenix é outro duelista e um que vem da ensolarada Blighty. Phoenix é sobre estilo e luta em seus próprios termos.

Q - Curveball: Phoenix pode lançar um orbe de flare que cega temporariamente os jogadores próximos. Pode ser curvado para a esquerda ou direita, com um uso interessante nos cantos

E - Mãos quentes: Este movimento lança uma bola de fogo que atira fogo no chão. Isso não só prejudica os jogadores inimigos nessa área, mas também impede as pessoas de andar por um curto período.

C - Blaze: Essencialmente um muro em chamas, o Blaze cria um perigoso muro de fogo que não apenas bloqueia a visão do inimigo, mas também danifica os oponentes. Nota O Blaze na verdade cura Phoenix, se ele estiver sobre ele, então ele tem vários usos. Seu fogo alternativo permite dobrar a parede para fazer uma curva nela.

X - Run it back: Uma das habilidades finais mais interessantes do jogo. Isso permite que o Phoenix coloque um marcador em um determinado local e depois avance no mapa. Se ele levar um tiro, ele reaparecerá no local original como se nada tivesse acontecido. Porém, como o tempo é limitado, ele precisa ser usado com sabedoria.

Viper é tudo sobre o veneno. Suas habilidades são projetadas para envenenar o inimigo e bloquear sua visão enquanto ela fica em vantagem. Viper também não recebe dano de seus próprios venenos.

As habilidades do Viper usam combustível, então você precisa ficar de olho nisso, mas pode reutilizar sua bomba de gasolina se tiver cuidado.

Q - Nuvem de veneno: o Viper pode jogar fora um dispositivo que emite uma nuvem de gás tóxico. Esse dispositivo pode ser recolhido e reutilizado na mesma partida.

E - Tela tóxica: É semelhante à capacidade do Viper Blaze. Em vez de uma parede de fogo, o Viper lança uma longa linha de emissores para enviar uma perigosa parede de gás.

C - Picada de cobra: é um projétil de vasilha quebrável que esguicha um ácido verde no chão. Isso danifica e retarda os inimigos e pode impedir seu movimento.

X - Cova do Víbora: A habilidade final do Víbora pulveriza uma grande nuvem de gás que reduz a distância que o inimigo pode ver e também reduz sua saúde.

Raze vem do Brasil e vem equipado para explodir as coisas. Blaze também pode usar suas habilidades para chegar a lugares altos da mesma maneira que Jett.

Q - Blast pack: Esta é essencialmente uma granada que adere às superfícies e danifica os jogadores próximos. Porém, não machuca Raze e pode ser usado de maneira inteligente para aumentar os pontos altos.

E - Cartuchos de tinta: Eles podem parecer bonitos e coloridos, mas os cartuchos de tinta são na verdade granadas de cluster que podem causar várias rajadas de dano ao time inimigo.

C - Boom Bot: O boom bot é um robô de aparência fofa que rola pelo chão quicando nas paredes até se prender a um inimigo; nesse ponto, ele o perseguirá e explodirá nas proximidades para causar danos.

X - Showstopper: Um lançador de foguetes que causa enormes danos sempre que atinge. KABOOOM!

O rompimento é um "iniciador" equipado com braços biônicos e a capacidade de distribuir explosões cinéticas perigosas. Suas habilidades mais perigosas podem atravessar paredes, mas ele também atordoa e cega os adversários para ajudar seu time.

Q - Ponto de inflamação: é uma carga ofuscante que pode ser disparada através das paredes para cegar os inimigos do outro lado.

Linha de falha de E: Uma explosão sísmica que cega e atordoa os jogadores em seu caminho. Você pode pressionar e segurar o fogo para aumentar a distância que essa habilidade viaja também.

C - Aftershock: Breach pode disparar uma carga de fusão que explode lentamente através das paredes e danifica qualquer pessoa apanhada nas proximidades.

X - Trovão: Breach tem um final mortal que envia uma parede de arame tremendo pelo mapa e é um problema sério para qualquer um que esteja preso em seu caminho.

Para não ser confundido com a marca de jogos da HP, Omen é um "controlador" que caça nas sombras com habilidades especiais que cegam os inimigos, teleportam-no pelo mapa e muito mais.

Jogadores espertos de Omen usarão sua habilidade para evitar ser atingido por atiradores de elite ou obter vantagem sobre os campistas que se escondem nas esquinas.

Q - Paranoia: Um projétil que reduz temporariamente a visão dos inimigos, tornando possível passar por eles sem ser visto.

E - Dark cover: Omen pode lançar uma esfera de escuridão que sopra a visão do inimigo em uma área específica. Ótimo para bloquear corredores. Também pode ser usado a longa distância.

C - Etapa encoberta: Esta é uma habilidade de caminhada nas sombras que permite que você se teletransporte para outro esporte no mapa. Pode ser usado para subir em cima de caixas ou bordas.

X - Das sombras: o derradeiro presságio de Omen permite que ele escolha um ponto do mapa para se teletransportar. Mover o mapa inteiro em um piscar de olhos pode ser muito útil, mas também pode ser cancelado pelo fogo inimigo enquanto está acontecendo.

Sage é um dos nossos personagens favoritos para usar, simplesmente porque ela tem o poder de curar a si mesma e aos membros da equipe também. É bom se sentir útil.

Q - Orbe lento: Um projétil que cria um piso de gelo temporário que retarda os inimigos enquanto eles tentam passar.

Esfera de E-Cura: Esta esfera de cura pode ser usada para dar saúde a seus companheiros de equipe se eles foram feridos. É uma maneira útil de manter sua equipe lutando. Como alternativa, você pode usá-lo para se curar.

C - Orbe de barreira: Isso cria uma barreira que precisa ser destruída antes que os inimigos possam passar. Jogadores espertos do Sábio podem colocar o muro de uma maneira que lhes dê um impulso nos pontos altos.

X - Ressurreição: Faz o que você esperaria. Se um colega de equipe morreu, você pode trazê-lo de volta à vida. Obviamente, sendo um derradeiro, leva um tempo para ganhar isso.

Sova é um "iniciador", pois suas habilidades lhe permitem encontrar e rastrear inimigos. Muitas vezes, para o benefício de sua equipe.

Bons jogadores de Sova usarão sua habilidade de choque para atirar flechas nas paredes para danificar os inimigos que se escondem nos cantos.

Q - Raio de choque: O raio de choque usa o arco e flecha de Sova para disparar um raio explosivo contra os inimigos.

Parafuso E - Recon: Esse é outro parafuso que adere às paredes e revela inimigos próximos a todos do seu time. Útil.

Drone C - Owl: Um drone implantável que pode ser usado para marcar inimigos e torná-los visíveis através das paredes. Você só precisa pilotar o drone e atirar no inimigo. Simples?

X - Fúria do Caçador: Essa habilidade final equipa o arco de Sova com três raios de parede que emitem explosões de energia maciças e danificam os inimigos capturados do outro lado. Também pode ser reutilizado, se você for rápido o suficiente.

Cypher é um "sentinela" - outro herói que pode ficar de olho no inimigo e se mover invisível também. Ele pode retardar os inimigos e atraí-los para armadilhas também. Os jogadores do Pro Cypher usarão sua capacidade de spycam para ficar de olho nos sites de spikes e tomar cuidado com os bandidos.

Q - Cyber cage: Essa habilidade cria uma área no mapa que diminui o movimento do inimigo e reduz sua visão também. Prendê-los e matá-los!

E - Spycam: A spycam pode ser colocada em qualquer lugar do mapa e controlada para manter um inimigo e disparar um dardo para marcá-los e revelá-los através das paredes.

C - Trapwire: Como um tripwire, o trapwire é ativado quando os inimigos passam por ele e os amarram no lugar, revela sua localização e os atordoa também. Desagradável.

X - Roubo Neural: Este último pode ser usado em jogadores inimigos mortos para mostrar a localização de seus companheiros de equipe. Encontre um corpo morto (ou faça um matando um inimigo) e jogue o máximo para revelar seus amigos.

Reyna é outro duelista projetado para jogo agressivo. Reyna é outro agente que pode se curar, mas também um que pode causar muitos danos ao inimigo.

Q - Devour: Oponentes que Renya mata derrubam um orbe de alma. Estes podem ser consumidos com essa capacidade de recuperar a saúde perdida.

E - Dispensar: Outra habilidade que usa a alma orbes inimigos matam por Reyna drop. Você pode usar esses orbes para se tornar intangível ou invisível por um curto período.

C - Leer: Esse poder permite equipar um estranho olho roxo. Você pode jogar esse olho e isso reduzirá temporariamente a visão dos jogadores inimigos.

X - Imperatriz: Imperatriz é um final interessante e perigoso que coloca Reyna em um frenesi de matar. Ela pode então disparar armas mais rapidamente, trocar armas rapidamente e recarregar mais rápido também. Ele dura apenas um curto período, mas mata o faz durar mais tempo. Você também pode usar as outras habilidades enquanto a Imperatriz está ativa.

Brimstone é um "controlador" - botas no chão, armas orbitais perigosas, Brimstone é um soldado americano completamente.

Q - Indendiário: Brimstone tem um lançador de granadas que dispara uma granada incendiária que então incendeia o chão e nega a área ao inimigo.

Fumo do céu eletrônico: a partir de um pequeno mapa tático, o Brimstone pode implantar três esferas de fumaça diferentes que podem bloquear a visão do inimigo.

C - Stim beacon: Este é um pequeno dispositivo que cria um pequeno campo em uma área ao seu redor que permite aos jogadores disparar rapidamente por um período de tempo. Crie zonas de morte mortais com um perigoso granizo de camaradas em disparada rápida.

X - Ataque Ortibal - um ataque a laser orbital incrivelmente poderoso e completamente impressionante que pode ser implantado a partir de um mapa tático pessoal.

O agente que você escolhe obviamente desempenha um papel importante no seu estilo de jogo. Você escolherá o personagem para cada jogo e, depois de selecioná-lo, ficará preso durante o jogo e não poderá trocar.

A Riot diz que tem planos a longo prazo. De fato, no lançamento do jogo, Anna Donlon, produtora executiva do produtor, disse: “A equipe espera começar nosso compromisso de décadas para atender a comunidade global do Valorant. Este é apenas o começo de nossa jornada juntos ".

Portanto, esperamos ver muitas atualizações para o jogo nos próximos meses e anos.

Temos jogado um pouco de Valorant para lhe dar algumas dicas e truques.

Como no CS: Go, a maior parte do modo Spike Rush do Valorant envolve perseguir seu inimigo. Os defensores costumam encontrar melhor (ou criar) um ponto de estrangulamento para capturar os atacantes enquanto eles se movem no mapa e tentam plantar o espigão.

Tire um tempo para aprender onde estão os pontos doces e evite ficar ao ar livre o máximo possível. Achamos que é melhor disparar em rajadas e depois nos escondermos o máximo que pudermos. Use suas habilidades para fugir do perigo, obter a vantagem da altura ou obscurecer a visão do inimigo para não morrer.

Preste atenção ao que está acontecendo, tanto visualmente quanto visualmente. Outros jogadores podem estar usando habilidades que revelam posições inimigas e você pode usar isso para sua vantagem.

Você também ouvirá inimigos se eles estiverem se aproximando. Ouça e preste atenção nos colegas de equipe que estão morrendo também. Vocês dois ouvirão e verão isso. Se você está defendendo B, mas de repente todo mundo em A está morto, isso pode indicar onde está o inimigo. Você também verá um indicador na tela quando as pessoas forem baleadas nas proximidades.

Você também pode "pingar" locais inimigos e coisas de interesse. Aponte sua mira na direção certa e pressione Z. Isso alertará sua equipe e poderá salvar sua vida.

Manter o turno faz você andar em silêncio. Agachado faz o mesmo. Use os dois para se movimentar silenciosamente, em vez de bater com os pés no mapa e se entregar.

O tiroteio é punitivo. O jogo pode parecer lento no começo - caminhar é lento, por exemplo, por isso pode levar séculos para atravessar o mapa - mas o tempo para matar é curto. São necessárias apenas três ou quatro balas para matar um inimigo ou ser morto, e recuar é insano. Alguém que está acampando com uma arma de tiro único ou semi-automática cuidadosamente apontada terá mais sucesso do que um artilheiro. Em suma, o movimento arruina a precisão.

Esse é um bom conhecimento, pois significa que, como atacante, você precisa estar ciente de que os inimigos provavelmente estão acampando na esquina. Use as habilidades para bloquear a visão deles ou revelá-las antes de dar uma volta e, infelizmente, levar um tiro.

Você encontrará orbes espalhados pelo mapa. Pegue-os para ganhar pontos por suas habilidades. Você também pode comprar as habilidades menores durante a fase de compra.

Você precisa "desbloquear" seu poder supremo, matando (ou morrendo), para que leve algum tempo até que você possa usá-lo.

Aproveite ao máximo suas habilidades, não apenas para você, mas também para sua equipe. Destacar inimigos, dar cobertura da vista, curar quando puder. O trabalho em equipe faz o sonho funcionar.

Certos mapas têm áreas interessantes que podem ser usadas para sua vantagem. Um dos pontos de plantio de espigas, por exemplo, tem uma grande porta que você pode fechar. Faça isso quando a bomba for plantada e você limitar a abordagem do inimigo e interromper a rota de acesso, o que pode realmente tornar as coisas interessantes.

Se você tem um personagem com uma habilidade apropriada, pode usá-lo para subir em saliências ou caixotes para abater inimigos incautos, o que também pode ser útil. Aprender o mapa o ajudará a descobrir os melhores pontos para fazer isso.

Como o CS: Go, o Valorant oferece um pequeno aumento de velocidade para você ter sua faca aberta. O movimento neste jogo geralmente é lento, mas com sua faca equipada, você pode se mover um pouco mais rápido. Algumas armas, como SMGs e pistolas, também têm o mesmo impacto.

Você começa cada partida com muito poucos créditos, mas vencer uma partida ganha 3.000 créditos, enquanto perder perde um pouco menos de 2.000. Se você continuar perdendo, receberá dinheiro extra como prêmio de consolação. Gastá-lo com armas, armaduras e habilidades pode ajudar a mudar o jogo, se gasto com sabedoria.

Se você estiver no time vencedor, poderá manter a arma da última rodada e não precisará gastar tanto assim.

Você pode comprar equipamentos sofisticados, mas também pode gastar seu dinheiro comprando armas para outras pessoas, se tiver dinheiro sobrando e se sentir generoso. Considerando armar sua equipe para a vitória!

Em termos de armas, o Phantom ou o Guardian são armas iniciantes recomendadas pela maioria. Nós gostamos muito do Guardian, pois é basicamente um rifle semi-automático, o que significa que você precisa dar um tap-tap-tap nas suas balas e não pode pulverizar tanto. Então é mais provável que você mate. E lembre-se, aponte para a cabeça.

Vale a pena notar que você pode pegar armas inimigas, o que pode ser uma boa maneira de obter um upgrade sem gastar dinheiro.

O minimapa é útil em qualquer jogo de tiro. Ainda mais no Valorant. Se você assistir, verá que o minimapa não apenas exibe onde estão os membros da sua equipe, mas também para onde eles estão olhando.

Observar isso ajudará você a descobrir quais pontos estão sendo atacados e defendidos ou de onde vêm as ameaças. Isso pode ser muito útil e é importante ficar de olho nele para ver se / quando as pessoas começam a morrer.

Boa sorte lá fora!