PUBG Mobile brinca com o modo Mysterious Jungle

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PUBG Mobile vem fazendo muitas mudanças recentemente, mantendo as pessoas entretidas e tentando se manter no topo dos jogos para dispositivos móveis.

Nos últimos dias, houve uma provocação crescente em torno do que pode vir no futuro. O jogo acaba de sair de um grande evento em torno de Miramar e parece que Sanhok - o mapa da selva - é o próximo alvo.

Esses detalhes vêm do Twitter, onde a conta oficial do PUBG Mobile está dizendo que haverá um "modo Selva Misteriosa" no dia 1º de junho.

Pouco foi dito, mas podemos ver o mapa Sanhok na imagem confirmando esse lado da história, enquanto o texto de provocação apenas diz que "novas descobertas aguardam". Em outros lugares, está dizendo "se você sabe onde procurar", sugerindo que haverá recompensas de algum tipo a serem encontradas.

Mais recentemente, a aparência de balões de ar quente pode sugerir que você será capaz de sair do chão e levá-lo ao ar.

Você consegue adivinhar quais segredos aguardam na selva?



Os mistérios da selva serão revelados a partir de 1º de junho! https://t.co/Bx8FZowap8 pic.twitter.com/gCjhknQ1S1 - PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) 28 de maio de 2020

O PUBG Mobile obteve enorme sucesso nos últimos anos, mas, mais recentemente, viu muitas reclamações sobre hackers e truques, com coisas comuns, como speed hacks, fáceis de detectar no jogo.

Esse é um grande problema para o PUBG Mobile, porque o jogo em si é realmente bom, mantendo as primeiras posições nas lojas de aplicativos para iPhone e Android.