O atirador tático free-to-play da Riot, Valorant, vem assolando o mundo da transmissão nas últimas semanas, mesmo antes de seu lançamento real - seu beta vem atraindo jogadores para a esquerda, direita e centro.

Agora, parece que a Riot já viu o suficiente para estar confiante e está lançando o jogo totalmente em 2 de junho, livre para jogar para jogadores de todo o mundo. Além disso, foi revelado que haverá algum conteúdo novo para os jogadores que enxaguaram a versão beta.

O Valorant será lançado não apenas com um novo mapa para jogar, mas também com um agente totalmente novo para se familiarizar, e um novo modo de jogo para praticar. Ainda não temos detalhes do que essas três pontas realmente envolvem, mas com pouco tempo antes do lançamento, prevemos descobrir muito em breve.

Até agora, o atirador tático de cinco contra cinco impressionou com sua mistura de tiro de reação rápida e habilidades táticas, e o beta fechado tem atraído números impressionantes de streaming. As indicações são de que este é um novo player na cena de streaming.

Dito isso, tudo vai demorar um pouco enquanto a Riot mudar da versão beta para o jogo completo - a versão beta fechada terminará em 28 de maio em uma semana, seguida de alguns dias de silêncio no rádio até o lançamento da versão completa. Isso dificilmente é uma surpresa e deve servir para estimular o apetite dos jogadores.

Outro pequeno detalhe é que a progressão dos jogadores pelos níveis de classificação será redefinida. Todos os jogadores começarão o jogo inteiro a partir do mesmo ponto, o que novamente parece inteiramente justo o suficiente para nós.