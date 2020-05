Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de terminar The Witcher 3: Wild Hunt pela segunda vez (desta vez no Nintendo Switch ), a qualquer momento que aparecerem notícias relacionadas, ficamos bastante animados.

Agora, o jogo de cartas spin-off do jogo, Gwent: The Witcher Card Game, está disponível para download gratuito no Steam . Ele já havia sido lançado para PC, PS4 e Xbox, mas os dois últimos formatos foram fechados para que o desenvolvedor do jogo, CD Projekt Red, possa se concentrar nas versões móvel (Android e iOS) e PC / Steam.

Gwent é um jogo de cartas baseado em turnos, jogador contra jogador (PVP), em que cada participante recebe várias cartas que podem ser jogadas ao longo de três rodadas.

A cada rodada, você pode optar por jogar um novo tipo de carta em uma posição relevante no campo de batalha ou passar o seu turno taticamente para salvar o jogo nas próximas rodadas.

Existem vários decks, cada um pertencendo a uma facção diferente que oferece líderes diferentes, tipos de jogo e, portanto, táticas.

O objetivo é vencer duas das três rodadas. Uma rodada é ganha ao marcar mais pontos de poder do que seu concorrente. Cartas diferentes afetam esses pontos.

Gwent em The Witcher 3 é menos complexo que este jogo separado de Gwent: The Witcher Card Game. Este último, que incorpora as mudanças lançadas com Thronebreaker: The Witcher Tales, trouxe várias mudanças, incluindo:

O líder não é mais uma carta jogável, agora concede uma habilidade.

Os baralhos podem ser construídos com várias cartas - existem bronze, prata e ouro - que têm diferentes custos associados. Um baralho só pode atingir um limite de recruta de 165 no total.

Não há limite para quantos cartões de prata e ouro você pode usar, mas isso prejudicará ainda mais seu limite de recrutamento.

Quanto mais você ganha, mais você ganha em recompensas diárias, como um baralho de cartas (chamado barril). Esses barris entregam cinco cartas. Você pode comprar outros adicionais através de microtransações.

O conteúdo do barril inclui restos, usados para criar cartas; pó de meteorito, usado para criar cartas mais raras; e minério, usado para comprar barris novos.

Quanto mais cartas premium você oferecer, melhor será o seu deck. Jogadores hardcore terão cartas mais raras e serão mais difíceis de vencer, daí o desejo de criar e adquirir melhores cartas no geral.

Os jogadores também são classificados ao longo de uma temporada de um mês. No final da temporada, você obterá recompensas com base na sua posição no ranking. Essas recompensas, por sua vez, ajudarão você a melhorar o seu baralho, visando uma melhor classificação e uma posição de nível na temporada.