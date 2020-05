Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Epic confirmou o que muitas pessoas suspeitariam - que Fortnite, seu sucesso global, estará disponível para o Xbox Series X e o Playstation 5 quando cada console for lançado no final deste ano.

Não é surpresa saber que o jogo que capturou tantos milhões de jogadores nos últimos dois anos será representado não apenas pela compatibilidade com os novos consoles, mas também pelas versões completas do jogo.

É claro que, com seu estilo estético e artístico de desenho animado, Fortnite não será necessariamente o jogo que leva os jogadores a apreciar imediatamente a atualização gráfica trazida pelo poder da nova geração, mas ainda é ótimo saber que ele estará por aí.

A Epic também revelou a próxima versão do seu Unreal Engine amplamente utilizado hoje, o Unreal Engine 5, com uma demonstração de tecnologia imensamente impressionante em execução no PS5, e tem mais algumas notícias do Fortnite a esse respeito.

Dado que Fortnite é um título ao vivo de jogo como serviço, a Epic não quer deixá-lo definhando no Unreal Engine 4, como é atualmente, e por isso vai passar o jogo para o novo mecanismo. Esse processo acontecerá em meados de 2021, daqui a algum tempo, mas é uma indicação reveladora da importância do Fortnite para os planos da Epic para o futuro. Não vai a lugar nenhum, pessoal.

No fim das contas, entre a demo e a vida útil continuada do Fortnite se estendendo ainda mais, a Epic divulgou algumas informações bastante atraentes sobre o que podemos esperar dos consoles da próxima geração - e é provável que haja muito mais notícias a esse respeito neste verão.