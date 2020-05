Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão 18 do PUBG já está disponível, trazendo muitas mudanças, incluindo um mapa Miramar recém-atualizado.

Miramar é o mapa do deserto do PUBG e, após as dicas deixadas nas mídias sociais e as tempestades de areia no jogo, o novo mapa foi revelado, incluindo novas áreas, como o oásis e ruínas urbanas, oferecendo áreas adicionais para você entrar.

Há atualizações no mapa com novas paisagens, prédios e estradas, além da adição de uma pista de corrida, onde você poderá testar o novo Golden Mirado, que será exclusivo de Miramar.

Há também um Win94 com escopo 2.7x embutido, o que será ótimo para atravessar os vales da Miramar, enquanto também haverá máquinas de venda automática no jogo para obter bebidas e analgésicos.

Há uma nova área social do jogo chamada Cheer Park, projetada para permitir que você interaja com outros jogadores. Ele contém muitas coisas divertidas - como elementos de parques de diversões - e também um lugar para sentar e jantar de frango. Claro, na verdade são apenas pessoas correndo por aí atirando umas nas outras, mas ninguém morre aqui.

Há alterações na moeda, a tela de resultados foi atualizada e haverá um novo editor para o acabamento das armas, para adicionar um nível extra de personalização.

A 13ª temporada deve começar em 13 de maio, com o tema Toy Playground. Há muito para mantê-lo entretido e a atualização está disponível agora, então entre na sua loja de aplicativos e pressione o botão de atualização.