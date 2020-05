Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Epic provou algumas vezes que tem um talento real para ler a sala quando se trata de Fortnite. Seja saber quando atualizar a ilha com novos locais e reviravoltas na jogabilidade, ou mesmo desligar o jogo por alguns dias, nenhuma de suas apostas deu errado até agora.

Portanto, estamos empolgados em ver como a sua última jogada acontece - o Party Royale, o mais novo modo de jogo do Fortnite, visa oferecer um espaço dentro do jogo menos agressivo e competitivo, além de mais relaxante e convivial.

É uma ilha sem armas, exatamente como parece, onde os jogadores podem correr juntos jogando minijogos e experimentando seus guarda-roupas em constante expansão enquanto conversam e passam o tempo. Em um momento como esse, parece uma idéia absolutamente fabulosa, e seria interessante saber bastante quando a Epic começar a trabalhar no novo modo.

Ainda assim, o jogo mais reconhecível do mundo dificilmente lançará um novo modo por aí sem alarde, então não é surpresa que a Epic tenha uma grande festa planejada. Em 8 de maio, por uma hora a partir das 21:00 ET ou 18:00 PT (ou o horário um pouco antissocial das 2:00 aqui no Reino Unido), os jogadores poderão usar um trio de sets consecutivos de Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5, tudo na tela principal do Party Royale.

Isso deve ser muito divertido, embora possa não corresponder à pura complexidade de apresentação do recente show de Travis Scott. Felizmente, a estréia terá uma repetição no dia 9 de maio, às 14h (horário de Brasília), 11h (horário de Brasília) ou 19h (horário de Brasília), para que saibamos quando entraremos para assistir. Assim como um show de verdade, também não há nada para impedir que você apareça na metade.

O Fortnite agora tem mais de 350 milhões de jogadores registrados! Em abril, os jogadores passaram mais de 3,2 bilhões de horas no jogo.



Vamos continuar a festa com o nosso Party Royale Premiere LIVE no dia 8 de maio às 21:00 ET, com @DillonFrancis @steveaoki @ deadmau5 : https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO - Fortnite (@FortniteGame) 6 de maio de 2020

Além disso, qualquer pessoa que entrar no Fortnite entre a noite de 8 de maio e a manhã de 11 de maio receberá um delicioso Bling de Neon Wings Back de graça, para comemorar o lançamento e realmente obter esse visual festeiro.

A Epic diz que o Party Royale é uma área experimental que espera evoluir rapidamente, e já existem algumas atividades aguardando os jogadores, incluindo desafios de paraquedismo, regatas e recursos para assistir na tela grande. Tudo isso sem armas ou tapetes, (espero), impedindo que brincalhões traquinas arruinem seu tempo.

O Party Royale já está disponível na versão beta antes do seu lançamento completo neste fim de semana - verifique se você baixou a versão mais recente do jogo na plataforma que preferir e entre para explorar a ilha, sozinho ou com amigos.