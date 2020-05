Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aparentemente, a CD Projekt Red está organizando seu próprio evento online para o Cyberpunk 2077 .

Com a convenção de videogame da E3 cancelada este ano por causa de você sabe o quê, o estúdio não poderá apresentar seus briefings de jogo a portas fechadas, como de costume.

Portanto, ele hospedará uma apresentação on-line, chamada Night City Wire (em homenagem à cidade fictícia em que Cyberpunk 2077 está definido).

Aqui está o que sabemos sobre o evento Night City Wire até agora e como você pode assistir por si mesmo.

Embora ainda não saibamos muito sobre o evento, sabemos uma data: 11 de junho de 2020.

Isso é graças a uma postagem da conta oficial do Cyberpunk 2077 no Twitter.

Naturalmente, com apenas o teaser a seguir, não sabemos onde o fluxo on-line pode aparecer.

No entanto, temos certeza de que estará disponível para visualização on-line, pois o emoji usado no tweet do teaser era de uma TV / tela. Também foi seguido por um tweet do líder da comunidade global da CD Projekt Red, Marcin Momot, onde ele simplesmente disse: "O material será mostrado!"

Com o jogo a ser lançado em 17 de setembro, ele estará quase completo em meados de junho, por isso esperamos pelo menos novas informações e cenas de jogo.

Pode até haver uma surpresa ou duas.

Atualizaremos quando soubermos mais, mas se você não puder esperar até 11 de junho, confira as demos que o CD Projekt Red lançou até agora, incluindo o vídeo Deep Dive da Gamescom 2019 e o passo a passo original de 48 minutos da E3 2018.

O Cyberpunk 2077 será lançado para Xbox One, PS4 e PC em 17 de setembro de 2020. Uma versão do Google Stadia seguirá, juntamente com uma versão confirmada do Xbox Series X (que será gratuita para quem comprar a versão Xbox One primeiro).

Ainda está para ser anunciado para o PlayStation 5 , mas gastamos muito dinheiro com isso tão cedo.