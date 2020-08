Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red está hospedando uma série de eventos online para o Cyberpunk 2077 neste verão.

Com a convenção de videogames da E3 cancelada este ano por causa de você-sabe-o-quê, o estúdio não poderá apresentar seus briefings de gameplay à porta fechada como de costume.

Por isso, vai receber uma série de apresentações online, chamada Night City Wire (que leva o nome da cidade fictícia em que Cyberpunk 2077 se passa).

Aqui estão os detalhes de como assistir ao próximo episódio ao vivo, além do que você pode esperar.

O próximo evento acontecerá em alguns dias, segunda-feira, 10 de agosto, algumas semanas após o episódio 1 ir ao ar - você ainda pode assistir ao primeiro episódio no topo desta história, embora o substituamos pelo episódio 2 quando o feed está ao vivo. A próxima entrada começará às 18h CEST.

Aqui estão os horários em sua região:

Costa oeste dos EUA: 9h PDT

9h PDT Costa leste dos EUA: meio - dia EDT

meio dia EDT Reino Unido: 17h BST

17h BST Europa Central: 18h CEST

18h CEST Japão: 1h JST (terça-feira, 11 de agosto)

Você poderá assistir ao evento Cyberpunk 2077 Night City Wire por meio de um feed de vídeo que apresentaremos no topo desta página.

Também será ao vivo no canal Twitch do CD Projekt Red . E você pode seguir a conta do Cyberpunk no Twitter para obter mais informações até e durante o evento.

Infelizmente, o CD Projekt Red anunciou recentemente que o lançamento do Cyberpunk 2077 foi adiado - para 19 de novembro de 2020. O jogo está pronto, mas o teste de bug está demorando mais do que inicialmente esperado.

Isso significa que pode haver mais olhos sobre esses eventos Night City Wire do que antes. Felizmente, o primeiro episódio foi uma visão cativante de como você será capaz de hackear câmeras e até mesmo outros personagens para ter uma visão aprofundada de eventos passados, e estreou um novo trailer.

O próximo aparentemente mostrará algumas das armas que você estará empunhando, bem como uma olhada nos diferentes caminhos de vida disponíveis para você escolher.

Junte-se a nós na segunda-feira, 10 de agosto às 18h CEST, em https://t.co/y8iUIM0gBv para o episódio 2 de Night City Wire! Desta vez, compartilharemos detalhes sobre caminhos de vida, mostraremos os tipos de armas que você usará no jogo e discutiremos a transformação de Refused em SAMURAI! # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 de agosto de 2020

Cyberpunk 2077 será lançado para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4 e PC em 19 de novembro. Uma versão do Google Stadia seguirá em algum momento depois. Ambas as versões de próxima geração também apresentarão atualizações gratuitas, por meio das quais, se você comprar as cópias do Xbox One ou PS4, receberá uma atualização respectiva para a Série X ou PS5 sem nenhum custo extra.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.