Várias conferências foram forçadas a entrar no modo on-line ou cancelar completamente este ano, e a E3 - talvez a maior convenção de jogos - não é exceção. Mas o fato de a E3 não estar acontecendo neste verão não significa que editores e desenvolvedores não estejam preparando nenhum anúncio.

De fato, muitos deles parecem estar preparando seus próprios eventos virtuais. Em 1 de maio, Geoff Keighley, criador do The Game Awards, anunciou uma substituição da E3 . Chamado Summer Game Fest, basicamente permite que editores e desenvolvedores realizem palestras apenas on-line sob uma marca de conferência.

Os eventos serão transmitidos no Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, YouTube e nos próprios canais das editoras.

O Summer Game Fest acontecerá de maio a agosto de 2020, oferecendo "notícias de última hora, eventos no jogo e conteúdo jogável gratuito" de empresas conhecidas como Activision e Warner Bros. Interactive Entertainment., Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment , Bungie, CD Projekt Red, Extremos digitais, Artes eletrônicas, Microsoft, Divisão privada, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Valve e 2K.

Em um comunicado à imprensa, os organizadores do Summer Game Fest disseram que também planejam oferecer "demonstrações de tempo de jogo limitadas e testes de conteúdo de jogos selecionados", e que a conferência terminará com um Gamescom: Opening Night Live.

Detalhes sobre os outros eventos individuais não foram revelados, mas chegarão nas próximas semanas. Uma programação inicial será publicada no site do Summer Game Fest no início de maio.