Evento PUBG Mobile planejado para 7 de maio, revelam dicas do Código Morse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PUBG Mobile tem algo nas mangas, com a empresa divulgando algumas dicas sutis no Twitter, que decodificamos.

Em vários Tweets recentes, vimos algum Código Morse nos cantos das imagens - você pode encontrá-los aqui , aqui , aqui , aqui e aqui - e pode haver mais. A estrutura comum de traços de pontos do Código Morse saltou para nós.

Não sabemos se há uma ordem específica no texto, mas até agora temos ATUALIZAR NEWMAPS WARNING MIRAMAR 5-7.

O dia 5-7 é a data no formato dos EUA, então 7 de maio, enquanto "MIRAMAR" é o mapa do deserto do PUBG. Não está claro se o aviso se aplica a Miramar ou se o "NEWMAPS" se aplica a Miramar no momento. Um vazamento anterior sugeria que haveria uma atualização do mapa Miramar.

Seja o que for que isso signifique, a menção de novos mapas certamente deixará os jogadores animados com o que está por vir - porque novos mapas são sempre bons.

Felizmente, temos outra peça importante do quebra-cabeça, e é a confirmação de que a versão 18 do PUBG Mobile será lançada em 7 de maio, o que faz com que todas essas peças se encaixem perfeitamente.

Rumbling ao longe ... algo está chegando ...



A versão 0.18.0 é lançada em 7 de maio #PUBGM #PUBGMOBILE pic.twitter.com/zWANdTdGL9 - PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) 27 de abril de 2020

O vídeo promocional apresenta o que parece uma máquina de venda automática e não é a primeira vez que vimos máquinas interativas no PUBG . No fundo, há o rugido de um motor, sugerindo que um dos novos elementos provavelmente será algo com um V8 grande e gordo.

Não falta muito e ficaremos de olho no Código Morse para ver o que está por vir.