Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A indústria de jogos lançou a iniciativa Games for Carers para comemorar e recompensar a equipe da linha de frente do NHS no Reino Unido, que está acima e além da obrigação durante esses tempos difíceis.

Está distribuindo mais de 85.000 jogos gratuitos ou assinaturas de jogos para cuidadores com endereços de e-mail oficiais do NHS, com muitos editores e estúdios grandes e pequenos assinando para ajudar.

Empresas como Codemasters, Konami, Sega, Media Molecule, Xbox e Team 17 doaram jogos e associações que podem ser reivindicadas pela equipe da linha de frente.

"Nossa incrível equipe do NHS está trabalhando duro na linha de frente, e é brilhante ver a indústria de videogames do Reino Unido se unindo para agradecer por esta campanha", disse a ministra das indústrias criativas do Reino Unido, Caroline Dinenage.

"Trabalhamos em estreita colaboração com as empresas de jogos para ajudar a manter as pessoas seguras e estou feliz por o setor continuar apoiando o NHS de maneira tão inovadora".

Para reivindicar um jogo ou assinatura grátis, a equipe do NHS precisa acessar o site dedicado em giveaways.keymailer.co/nhs . Ele solicitará um endereço de e-mail do NHS e revelará a longa lista de jogos disponíveis para sua escolha.

Além da Games for Carers, a indústria de jogos do Reino Unido trabalhou com o governo para adicionar as mensagens "Stay Home, Save Lives" em muitos títulos.