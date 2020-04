Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O ônibus Knight é uma das partes mais amadas de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban , uma solução maravilhosamente divertida para levar Harry Potter pelas ruas de Londres em estilo frenético. É também a solução para um problema específico no Harry Potter Wizards Unite.

A Niantic, mais conhecida por seus jogos de exploração, tem respondido às pessoas que ficam em casa e o Knight Bus é um ótimo exemplo disso. Como você não pode sair para concluir algumas das tarefas necessárias no Wizards Unite , o Knight Bus significa que você pode continuar jogando alguns elementos do jogo.

O ícone do ônibus Knight agora aparece no canto superior direito do seu jogo e, ao tocar nele, você pula no ônibus para ser transportado para a fortaleza no castelo de Hogwarts. Mesmo que você não possa caminhar até as fortalezas, ainda poderá lutar, graças a essa pequena adição inteligente.

O Harry Potter Wizards Unite já possui alguns elementos que permitem que você saia do mundo virtual usando as teclas de porta. Infelizmente, eles normalmente precisam estar caminhando para desbloqueá-los, mas graças à recente adição do Adventure Sync ao Wizards Unite, você não precisa realmente abrir o jogo para que isso aconteça.

Isso significa que, enquanto você tiver seu telefone, você ainda poderá executar as etapas necessárias para contar no jogo - que podem estar correndo pelo jardim, seu tempo de exercício, indo às lojas ou andando o cachorro.

O ônibus Knight é, sem dúvida, uma solução inteligente para uma situação única - as maravilhas da magia que surgem no momento de necessidade dos fãs de Harry Potter.