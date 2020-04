Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O jogo Fortnite não é estranho para hospedar shows ao vivo dentro de seu mundo virtual. O DJ Marshmello foi reproduzido em 2019 - e mais de 10 milhões ficaram online para assistir .

Mais um ano, outro conjunto de performances. Para 2020, o rapper Travis Scott está levando o microfone virtual, entregando seu programa - intitulado Astronomical - cinco vezes no jogo.

Aqui está quando e como assistir ao show Astronômico de Travis Scott em Fortnite.

O Astronomical irá ao ar cinco vezes, começando na quinta-feira 23 de abril e terminando no sábado, 25 de abril.

Sexta-feira 24 de abril: Mostrar 1: 00:00 BST / 01:00 CEST / 19:00 ET (quinta-feira 23) / 16:00 PT (quinta-feira 23) Mostrar 2: 15:00 BST / 16:00 CEST / 10:00 ET / 07:00 PT

Sábado, 25 de abril: Mostrar 1: 05:00 BST / 06:00 CEST / 00:00 ET / 21:00 PT (sexta-feira 24) Mostrar 2: 16:00 BST / 17:00 CEST / 11:00 ET / 08:00 PT Mostrar 3: 23:00 BST / 00:00 CEST (domingo, 26) / 18:00 ET / 15:00 PT



As portas virtuais abrem 30 minutos antes de cada show, portanto, esteja logado e pronto. A Epic Games, editora do Fortnite, sugeriu que pode haver um limite de capacidade - mas certamente não é pequeno. O primeiro show, transmitido quinta-feira 23 de abril nos EUA, quebrou recordes mais uma vez - com mais de 12 milhões assistindo.

A Epic Games promete que Astronomical será "uma experiência de outro mundo". Agora sabemos que isso é verdade, tendo visto clipes da primeira apresentação. Se você gosta de Travis Scott, quer vê-lo superdimensionado em forma virtual e também ouve uma nova faixa, então embarque.

Cada conjunto dura cerca de 10 minutos e inclui recursos visuais como você gosta. Durante o show, a interface do jogo é desativada, permitindo que você flutue e tenha uma melhor visão do show.

Também há itens no jogo: a Epic lançou uma skin de Travis Scott, que está disponível na loja do jogo. Ker-ching.

Além disso, há desafios a serem concluídos. Fazer isso significa que você pode ganhar um banner, uma tela de carregamento e um emote se concluir o lote. Você tem até o final do fim de semana (domingo, 26 de abril) para concluir os desafios.

"Se seu nome não estiver escrito, você não estará entrando". Esta é uma experiência muito forte no Fortnite, portanto, obter o jogo é a melhor maneira de obter ingressos para a primeira fila.

Dito isto, muitos streamers estarão conectados e exibindo o programa. Talvez o mais conhecido de todos seja o Ninja, cujo fluxo você pode pegar aqui . O primeiro programa também apareceu no YouTube várias vezes, incluindo o vídeo incorporado no topo desta página, cortesia da AussieAntics .