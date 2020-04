WWE 2K21 cancelado, nenhum jogo oficial da WWE este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não haverá WWE 2K21 com a própria WWE revelando que não haverá nenhum jogo de luta livre oficialmente licenciado pela 2K Games este ano.

Isso pode não ser uma surpresa para alguns, já que o lançamento do WWE 2K20 dificilmente foi planejado.

Tendo abandonado o estúdio de longa data Jukes, em favor de entregar o único papel de desenvolvimento à Visual Concepts, a 2K acabou lançando um jogo incompleto e quebrado para atingir a data de lançamento desejada.

Muitos patches depois e o WWE 2K20 foi consertado principalmente, mas o processo claramente irritou a WWE e seu proprietário Vince McMahon - assim como o exército de fãs no "WWE Universe".

Durante uma teleconferência de resultados, o diretor financeiro interino da WWE, Frank Riddick, simplesmente disse: "Não haverá lançamento de um jogo este ano".

Ele não elaborou, mas correspondia aos rumores anteriores de que o 2K iria descansar sua franquia anual de sim de luta livre para 2020.

Isso veio do escritor do WWE 2K Justin Leeper, que também revelou que a editora de jogos provavelmente lançará "um tipo diferente de jogo da WWE de um tipo diferente de desenvolvedor de jogos que não é a Visual Concepts". No entanto, não aprendemos mais sobre esses planos.

Para ser justo, a própria WWE está atualmente tentando permanecer relevante durante as medidas de bloqueio atuais nos EUA, mas transmitindo seus principais shows, Raw, Smackdown e NXT, de portas fechadas em suas instalações de treinamento do Performance Center. Você pode assisti-los ao vivo e em dia com o BT Sport .

Também teve que sediar sua primeira Wrestlemania sem multidão no mês passado, o que temos a dizer que foi amplamente bem-sucedido e agradável, considerando.