Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve alguns jogos interessantes de TV / jogos antes, incluindo Narcos e Stranger Things nos últimos tempos, mas quem pensaria que Peaky Blinders seria um candidato?

A Curve Digital pensa claramente que funciona conforme é anunciado Peaky Blinders: Mastermind, um jogo de quebra-cabeças e aventura que se passa no início do século XX em Birmingham, Inglaterra, e apresenta as façanhas dos Shelbys.

No final de 2020, o jogo será lançado para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Possui gráficos isométricos e uma mecânica de jogo interessante que usa manipulação do tempo, bem como todo o elenco de personagens para completar os objetivos.

"Há um ponto no programa em que Tommy Shelby explica que não se preocupa com o passado nem o futuro; tudo o que importa é um momento crucial em que ele se lembre do minuto do soldado", explicou o diretor do jogo, James Marsden. "Projetamos nosso jogo em torno dessa ideia, permitindo ao jogador planejar ações para trás e para frente no tempo, coreografando um elenco de personagens para sincronizar suas ações durante esses momentos cruciais".

Um trailer do jogo detalha o conceito mais claramente, com ações com falha capazes de serem rebobinadas no tempo para que o jogador possa tentar novamente.

O criador e escritor de Peaky Blinders, Steven Knight está emocionado que seu programa esteja sendo adaptado à forma de jogo: "Com o lançamento do jogo Peaky Blinders: Mastermind, convidamos você a entrar nesse mundo e participar, viver nele. e ocupe seu lugar ao lado da família Shelby enquanto eles lutam por sua própria sobrevivência ", disse ele.

"Você vai ter que ser tão inteligente quanto Tommy, tão duro quanto Arthur, tão cruel quanto Polly. Boa sorte e lembre-se, você realmente é um Peaky Blinder agora."

1/11 Curve Digital

Para quem ainda não viu a série da BBC, todas as cinco temporadas estão agora disponíveis para assistir na Netflix.