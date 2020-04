Como experimentar o Minecraft com RTX beta e aprimorar sua experiência com o traçado de raios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, o Minecraft foi atualizado e aprimorado com o traçado de raios para visuais ainda melhores e atualizações surpreendentes do mundo. O Minecraft com RTX, como é conhecido, está disponível para aqueles que executam o Windows 10 em um PC que pode suportá-lo.

Esta versão do Minecraft traz iluminação global aprimorada, reflexos aprimorados de água e sombras precisas para o seu mundo Minecraft.

Contanto que você tenha uma placa de vídeo com capacidade de rastreamento de raio (Nvidia GeForce RTX 2060 ou superior), poderá experimentar esses recursos por conta própria e aqui está como.

Para experimentar o Minecraft com RTX beta, primeiro você precisa ter certeza de que está executando o Windows 10 com a placa de vídeo correta. Se você já possui o Minecraft, pode experimentar o Minecraft com RTX beta gratuitamente.

Siga estas etapas para começar:

Visite a Windows Store e baixe o aplicativo Xbox Insider Hub Feito isso, clique para abrir o aplicativo e clique para ingressar no programa Xbox Insider Depois de ingressar, clique no ícone da caixa aberta à esquerda Você deverá ver um espaço aberto para ingressar no Minecraft for Windows 10 beta, clique nele e clicar em para ingressar Selecione a opção que diz "Minecraft para Windows 10 RTX Beta" Você tem a opção de baixar o Minecraft ou atualizar sua versão atual

Vale ressaltar que, se você já está na versão beta padrão do Minecraft (a versão não RTX), as etapas para inscrição são ligeiramente diferentes. Você pode encontrar detalhes sobre isso aqui .

Quando o Minecraft com RTX beta está instalado, você pode aproveitar a experiência aprimorada do Minecraft. A melhor maneira de fazer isso é fazer o download de alguns mundos pré-construídos do Minecraft que já foram cuidadosamente criados para fazer uso dos aprimoramentos de rastreamento de raios.

Você pode encontrá-los no mercado Minecraft. Basta pesquisar o conteúdo marcado com RTX. Vale ressaltar que o traçado de raios não pode ser ativado para todos os mundos do Minecraft. Eles precisam ser ativados primeiro para o traçado de raios, portanto esta é a melhor maneira de experimentá-los.

É claro que isso é uma versão beta; portanto, existem alguns problemas conhecidos e outros que também estão sendo abordados ativamente. Você pode ver os problemas atuais aqui e enviar comentários e bugs também se quiser ajudar a melhorar o jogo.