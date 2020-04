Last of Us 2 adiou "indefinidamente" a crise do coronavírus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

The Last of Us Part II não estará disponível em 29 de maio, pois sofreu uma pandemia de coronavírus. Naughty Dog adiou o lançamento do jogo "até novo aviso".

A sequência de um dos melhores jogos de todos os tempos será ambientada cinco anos após os eventos de The Last of Us de 2013 - embora acabe chegando após um período mais longo de desenvolvimento no mundo real. Já sofreu vários atrasos desde que foi anunciado originalmente em 2016, com o mais recente talvez o mais compreensível.

Esse novo atraso indefinido não se deve a outros problemas de desenvolvimento, mas porque a Sony Interactive Entertainment não poderá oferecer a "experiência de lançamento" neste clima atual que um jogo dessa magnitude merece.

Atualização: A SIE tomou a difícil decisão de adiar o lançamento de The Last of Us Part II e do Iron Man VR da Marvel até novo aviso. Logisticamente, a crise global está nos impedindo de fornecer a experiência de lançamento que nossos jogadores merecem. - PlayStation (@PlayStation) 2 de abril de 2020

A Naughty Dog também divulgou um comunicado, dizendo que estava "diante da realidade" de que "devido à logística fora de nosso controle, não poderíamos lançar The Last of Us Part II para nossa satisfação".

Uma mensagem nossa sobre o atraso de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a - Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 de abril de 2020

As duas empresas disseram que o jogo está atrasado, não cancelado, até que possam resolver problemas de logística. "Esperamos que isso não demore muito e iremos atualizá-lo assim que tivermos novas informações para compartilhar", explicaram.

A Sony também atrasou o Iron Man VR, o que significa que outros lançamentos de jogos também estão sendo afetados pela pandemia.