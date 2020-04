Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Trancado e se sentindo todo nostálgico? Bem, se você quiser se divertir um pouco com os jogos, não há necessidade de cavar o PS1 ou o Dreamcast no sótão - pois muitos dos jogos mais antigos dessas máquinas foram cuidadosamente escolhidos e remasterizados pelos desenvolvedores. Não são necessários pesadelos de CD riscados ou tentativas de estocagem de cartuchos.

Aqui reunimos 10 clássicos frios que receberam o amor de re-lamber, trazendo os primeiros biscoitos do PlayStation, Xbox, SNES, Dreamcast e Saturn para a era moderna. Pois quando seu futuro imediato parecer meio sombrio, vá direto ao passado através da tecnologia moderna, não é?

Data de lançamento original: 6 de junho de 1993

6 de junho de 1993 Formato original de lançamento: somente SNES (Super Famicom)

somente SNES (Super Famicom) Data de lançamento da remasterização: 20 de setembro de 2019

20 de setembro de 2019 Formato: Apenas Nintendo Switch

É difícil acreditar que o Links Awakening original tenha sido lançado há 27 anos no SNES. A Nintendo realmente se aprofundou na remasterização do Switch, elevando os gráficos a níveis ultra fofos, mantendo o ponto de vista isométrico do jogo original. O que realmente vai te levar, no entanto, é o quão bom esse jogo ainda joga - ele tem a história para mantê-lo ligado e parece que poderia ter sido feito ontem, e não décadas atrás.

Data de lançamento original: 10 de novembro de 2009

10 de novembro de 2009 Formato original de lançamento: PS3, Xbox 360, PC, Mac

PS3, Xbox 360, PC, Mac Remasterização da data de lançamento: 1 de abril de 2020

1 de abril de 2020 Formato: PS4, Xbox One, PC

Há pouco mais de uma década, um dos atiradores em primeira pessoa mais controversos que chegou às prateleiras causou todo tipo de indignação devido a uma missão específica do aeroporto. E agora está de volta, totalmente intacto e sem tanta alarde sobre seu nível questionável. Os gráficos foram arrastados para a era moderna, dando ao que foi sem dúvida um dos melhores títulos de COD de todos os tempos uma remasterização que fará você reviver a ação novamente.

Data de lançamento original: 14 de junho de 2013

14 de junho de 2013 Formato original de lançamento: somente PS3

somente PS3 Remasterizar data de lançamento: 29 de julho de 2014

29 de julho de 2014 Formato: apenas PS4

Não podemos pensar em nenhum outro jogo que trouxe histórias aos níveis de Hollywood, perfeitamente integrado a uma aventura de ação maravilhosamente profunda e envolvente. O jogo original apareceu no PlayStation 3 no final de sua vida, então, quando o PS4 foi lançado logo após este, era um acaso para trazer de volta à vida (como um zumbi, embora muito mais atraente) com todos os novos hardware poderia jogar nele. Ainda é um dos melhores jogos de todos os tempos.

Data de lançamento original: 2001, 2004, 2007, 2012

2001, 2004, 2007, 2012 Formato original de lançamento: Xbox, Xbox 360

Xbox, Xbox 360 Remasterizar data de lançamento: 11 de novembro de 2014

11 de novembro de 2014 Formato: Xbox One, PC

Quando Halo chegou como exclusivo do Xbox, quase duas décadas atrás, deu à Microsoft o selo de aprovação necessário para se tornar um vencedor na venda de consoles. Era o título para redefinir os jogos de tiro em primeira pessoa para uma nova geração, antes que Call of Duty e similares entrassem em suas garras. Durante toda a vida útil do Xbox e Xbox 360, vimos Halo, Halo 2, Halo 3 e Halo 4 - todos com títulos inspiradores, temos certeza que você concorda - que é o que compõe este pacote extenso, em glória remasterizada.

Data de lançamento original: 1999, 2001

1999, 2001 Formato original de lançamento: Dreamcast

Dreamcast Remasterização data de lançamento: 21 de agosto de 2018

21 de agosto de 2018 Formato: PS4, Xbox One

A história de Shenmue é emocionante, pois os dois clássicos originais da Sega Dreamcast tinham um culto a seguir, que o criador do jogo, Yu Suzuki, reuniu o financiamento público para continuar trabalhando no Shenmue 3, uma vez descontinuado (você pode ler nossa análise desse jogo aqui) . No período que antecedeu esse lançamento, uma remasterização de pacote duplo dos dois primeiros títulos foi lançada para PS4 e Xbox One, para que você possa reviver as histórias muito peculiares e muito japonesas novamente. Eles não têm o mesmo peso que um título moderno nesse gênero, mas é um chute de nostalgia - bem, se você fosse um dos poucos a possuir um Dreamcast!

Data de lançamento original: 21 de janeiro de 1998

21 de janeiro de 1998 Formato original de lançamento: PS1 (depois de N64, Dreamcast, PC, GameCube)

PS1 (depois de N64, Dreamcast, PC, GameCube) Remasterização da data de lançamento: 25 de janeiro de 2019

25 de janeiro de 2019 Formato: PS4, Xbox One, PC

Sabemos, sabemos, o remasterizado Resident Evil 3 acaba de lançar. Mas há algo sobre o segundo título dessa série que realmente nos emociona; algo completamente mais clássico sobre isso. E após 22 anos de sua estreia, o Resi remasterizado quase parece mais aplicável do que nunca. Em tempos de bloqueio e isolamento social, há algo ainda mais aterrorizante nesse caso.

Data de lançamento original: 2007, 2009, 2011

2007, 2009, 2011 Formato original de lançamento: PS3

PS3 Remasterizar data de lançamento: 7 de outubro de 2015

7 de outubro de 2015 Formato: apenas PS4

Desenvolvido pela Naughty Dog, as aventuras de Nathan Drake em todo o trio de jogos Uncharted excitaram os jogadores em uma série de lançamentos igualmente espaçados ao longo de seis anos. O jogo de ação e aventura trouxe o que a Naughty Dog faz tão bem: integrar a história em videogames realmente divertidos. Sabendo que Uncharted 4 estava chegando ao PS4 , a Sony fez uma coisa inteligente ao lançar o trio original para esse console em 2015. Mesmo agora, esses jogos são uma masterclass de estrutura passo a passo, que vale a pena revisitar.

Data de lançamento original: 18 de outubro de 2005

18 de outubro de 2005 Formato original de lançamento: PS2

PS2 Remasterizar data de lançamento: 6 de fevereiro de 2018

6 de fevereiro de 2018 Formato: apenas PS4

Este é incomum. O PS2 original foi contra a corrente, oferecendo um mundo aberto, sem uma quantidade enorme de direção, lugares para visitar ou interação. O que parece um espelho do mundo confinado de hoje, não é? O objetivo do Shadow é derrubar enormes colossos, tornando-o mais confuso do que muitos jogos da época. E reinventado para o PS4, tudo parece muito mais colossal no departamento de gráficos.

Data de lançamento original: 1996, 1997, 1998

1996, 1997, 1998 Formato original de lançamento: PS1

PS1 Remasterizar data de lançamento: 30 de junho de 2017

30 de junho de 2017 Formato: apenas PS4

Os três primeiros jogos do Crash Bandicoot foram uma lufada de ar fresco em uma era que levou os jogos de plataforma a três dimensões. Mesmo nos anos 90, eram imensamente divertidos, mas se você olhasse para os originais agora, o queixo caía por falta de fidelidade. Felizmente, a Sony atualizou o trio com a N Sane Trilogy - você nem sabia que eles tinham mais de duas décadas. E se esta for a sua rua, não se esqueça do Spyro Reignited também.

Data de lançamento original: 10 de março de 1995

10 de março de 1995 Formato original de lançamento: apenas Sega Saturn

apenas Sega Saturn Remasterização da data de lançamento: 26 de março de 2020

26 de março de 2020 Formato: Nintendo Switch

Alguns vão adorar, outros vão odiar. Estamos muito no campo anterior, já que este clássico foi o jogo para nos apresentar o jogo da próxima geração, como na era Sega Saturn de 1995. Claro, o PlayStation superou todos os recursos de renderização em 3D, mas como o Japão- atiradores de estilo foram, este sempre nos fez pensar em Star Fox, estilo Sega. E agora você pode pegá-lo, reformulado, para o Nintendo Switch. Encantador.