A Niantic anunciou adições importantes para todos os seus jogos, não apenas para o Pokémon Go, para permitir que eles sejam jogados mais facilmente em casa durante a crise do coronavírus.

Foi revelado na semana passada que o novo recurso da Go Battle League no Pokémon Go pode ser jogado no conforto da sua própria poltrona. Além disso, Poké Balls e Incenso foram bastante descontados na loja, para que os Pokémon possam ser pegos sem precisar viajar.

Agora, a Niantic revelou mudanças semelhantes aos seus outros jogos: Harry Potter: Wizards Unite e Ingress.

Aumentou a quantidade de conteúdo disponível perto dos jogadores no Wizards Unite, incluindo Spell Energy, conteúdo mais icônico de Harry Potter e poções raras. Isso deve ajudar os jogadores a progredir sem ter que viajar muito longe.

O ajuste do jogo também foi ajustado para que os Fundáveis sejam gerados diretamente nas casas. E os presentes foram aprimorados para incluir recursos mais úteis, além de um número maior de presentes em oferta por dia.

Para o Ingress, a Niantic reduziu a necessidade de interagir com vários portais - já que os jogadores não podem viajar tecnicamente para pontos de referência onde podem ser encontrados. Outro jogo do Portal foi redesenhado para incentivar a interação em casa.

Em todos os seus jogos, a Niantic está focada em várias facetas-chave para ajudar durante as medidas de auto-isolamento e distanciamento social aplicadas por muitos países. Ainda é um exercício encorajador, por exemplo, aprimorando o Adventure Sync para que ele funcione bem com atividades e movimentos internos.

Ele também revelou que continuará implementando mudanças para ajudar os jogadores neste momento difícil: "Sempre acreditamos que nossos jogos podem incluir elementos de jogo em recinto fechado que complementam o recinto, exploram e exercitam o DNA do que construímos", afirmou. O CEO da Niantic, John Hanke, em uma postagem no blog.

"Agora é a hora de priorizarmos este trabalho, com o principal desafio de tornar o jogo em ambientes fechados tão emocionante e inovador quanto a nossa jogabilidade ao ar livre."