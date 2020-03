Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Boas notícias para jogadores e jogadores de console, em geral, vêm na forma de notícias de que a API Vulkan agora suporta Ray Tracing .

A Nvidia pressiona o Ray Tracing há algum tempo no PC, com placas gráficas RTX da série 20 de ponta que suportam o Ray Tracing para visuais aprimorados de jogos. O futuro dos jogos é muito Ray Traced, pois todas as grandes marcas de jogos estão aderindo a ele.

Tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 suportam Ray Tracing. AMD e Intel também estão planejando lançar processadores gráficos compatíveis com Ray Tracing este ano também.

Porém, esta última notícia deve significar que vemos mais jogos adotando a tecnologia Ray Tracing. Atualmente, a API Vulkan está disponível publicamente para uso dos desenvolvedores de jogos e a Nvidia e a Intel também estão trabalhando para padronizar a API.

A API Vulkan atualizada deve significar que os jogos que atualmente apresentam o Ray Tracing no PC devem ser mais fáceis de portar para o console. Jogos como Control e Metro Exodus, por exemplo, podem ser portados para o Xbox Series X completo com a qualidade do Ray Tracing.

Também deve ser mais fácil para os desenvolvedores de jogos criar jogos futuros com suporte ao Ray Tracing, graças à padronização da API Vulkan. Ou seja, veremos mais e mais jogos com gráficos ainda melhores no futuro próximo.