PUBG Mobile comemora 2 anos com parque de diversões no jogo

O PUBG Mobile está comemorando seu segundo aniversário com uma variedade de elementos no jogo baseados no tema "2gether we play". Ele foi projetado para ser divertido e colaborativo.

Isso vai ver um parque de diversões adicionado a Erangel, aparecendo aleatoriamente em três locais diferentes no mapa. Você poderá ir até lá e aproveitar um pouco da diversão, como o maciço lançador no centro que o lançará no ar e permitirá que você deslize novamente.

Também haverá máquinas de fliperama no jogo que você pode jogar, então você as encontra e pode começar a jogar no jogo.

O PUBG também está trazendo de volta os itens festivos do aniversário do primeiro ano, dando a você a chance de voltar a se divertir com esses itens mais uma vez.

Todas as atualizações vêm, junto com a Temporada 12, chegando à versão 17 do jogo. Não são apenas as coisas boas que foram adicionadas, pois há o retorno de vários modos de jogo, incluindo o Modo Hardcore - e coisas como Death Replay para que você possa ver exatamente como você morreu.

Isso pode ser útil para entender coisas que você pode melhorar no seu jogo, ou mais provavelmente por um fascínio mórbido.

O PUBG Mobile está no topo das paradas de jogos para celulares há muito tempo. Graças ao desenvolvimento contínuo, aprimoramentos e à variedade adicionada por modos de jogo novos ou temporários, o jogo continua sendo o favorito de muitos.