Em notícias que farão com que os fãs de longa data se regozijem com os novos convertidos da Netflix, a CD Projekt Red disse a jornalistas na Polônia que pretende voltar ao universo de The Witcher depois de terminar com seu gigantesco projeto atual, Cyberpunk 2077 .

O presidente do desenvolvedor, Adam Kiciński, disse a um pequeno grupo de escritores sobre o plano e revelou que o conceito para o jogo é aparentemente relativamente avançado, enquanto o desenvolvimento realmente aumenta "imediatamente" após o lançamento do Cyberpunk 2077 em setembro deste ano.

Além disso, Kiciński estava sendo cauteloso, como seria de esperar - sem revelar detalhes do que seria o enredo do jogo, se estrelaria seu velho e rude favorito Geralt ou quando seria definido na linha do tempo estendida do universo. No entanto, ele disse que o jogo não seria chamado de The Witcher 4, sugerindo que é improvável que siga diretamente os eventos de The Witcher 3.

Como é relativamente comum em estúdios com equipes grandes o suficiente para acomodá-lo, a CD Projekt Red tem uma pequena equipe trabalhando neste jogo Witcher por enquanto, enquanto a grande maioria de seus desenvolvedores se concentra em terminar o Cyberpunk 2077. Kiciński também disse que a empresa está atualmente trabalha apenas em projetos nas franquias Cyberpunk e Witcher.

É difícil não ficar empolgado com a perspectiva de outro jogo da série Witcher - cada entrada na franquia marcou um notável aumento na qualidade de seu antecessor, e se esse truque for repetido, o próximo jogo de Witcher poderá ser um tempo ótimo.

Afinal, The Witcher 3 continua sendo um dos melhores jogos já lançados, seja do ponto de vista da escrita e da narrativa, seja simplesmente pesando a beleza brutal de seu mundo e design de jogo.

É improvável que tenhamos mais detalhes firmes sobre o jogo distante por algum tempo, mas é reconfortante saber que ele está a caminho.