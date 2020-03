Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todo serviço de bate-papo favorito dos jogadores está fazendo sua parte para ajudar a tornar a vida mais suportável durante a pandemia de coronavírus. Boas notícias para quem fica em casa se auto-isolando, pois a empresa está expandindo o limite de suas funções de transmissão ao vivo e compartilhamento de tela.

Normalmente, o recurso de transmissão ao vivo do Discord é limitado a apenas 10 usuários, mas isso agora está mudando.

A empresa foi ao Twitter para anunciar que o limite do Go Live estava sendo aumentado nos "próximos meses" para ajudar as pessoas a manter contato em todo o mundo.

Uma atualização nossa sobre o COVID-19: pic.twitter.com/gKUXvvsqrs - Discord (@discordapp) 11 de março de 2020

O fundador e CEO da Discord, Jason Citron , também explicou em mais detalhes no blog da empresa:

"Estamos acompanhando as notícias do COVID-19 tão perto quanto você e nosso coração se dirige àqueles que foram afetados. Também sabemos que muitas pessoas que não são diretamente afetadas pelo vírus ainda têm suas vidas interrompidas. , incluindo o fechamento de escolas, reuniões comunitárias canceladas e pequenas empresas que lutam para manter as operações sem problemas ".

"Ouvimos muitos de vocês nas últimas semanas. As pessoas - especialmente nas regiões mais atingidas pelo COVID-19 - já estão usando o Discord para manter contato e acompanhar o seu dia a dia, desde assistir remotamente a aulas até trabalhando em casa.

Como queríamos encontrar uma maneira de ajudar, estamos aumentando temporariamente o limite do Go Live para 50 pessoas por vez, de 10 ... "

Com mais pessoas trabalhando em casa , escolas fechando e outras se isolando, é ótimo ver empresas como a Discord fazendo algo para ajudar.

Se você está pensando em divertir as multidões com a transmissão enquanto estiver em casa mais, consulte nosso guia sobre todo o equipamento necessário para uma ótima transmissão .