Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É o Dia Mundial do Livro e que melhor maneira de celebrá-lo do que com seu bruxo estudante de óculos favorito, Harry Potter?

A Zynga anunciou Harry Potter: Puzzles & Spells, um novo jogo móvel para dispositivos iOS , Android , Facebook e Amazon.

É o primeiro jogo match-3 oficialmente licenciado baseado no mundo de Harry Potter, e um dos poucos jogos para celular que apresenta o próprio Harry, junto com os fãs Hermione, Ron e muitos outros.

O jogo está repleto de temas do Mundo Mágico, com feitiços e poções desbloqueadas pelo progresso, além de peças de quebra-cabeça, incluindo sapos de chocolate e outros doces e itens olímpicos.

Pontos de experiência podem ser ganhos no jogo, que podem ser usados para ganhar novas habilidades mágicas, além de subir de nível e personalizar personagens de jogadores únicos.

Os jogadores também podem formar e ingressar em clubes, para socializar e competir em desafios colaborativos.

"Queríamos fazer do jogo uma celebração não apenas dos livros de Harry Potter, mas também dos fãs que cresceram lendo a série", disse Bernard Kim, presidente da publicação da Zynga, Bernard Kim, ao Pocket-lint.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do trabalho que a equipe fez na criação de um jogo que qualquer um poderia desfrutar, acessível e autêntico.

"A Zynga está animada por trazer o primeiro jogo de quebra-cabeça do mundo mágico de Wizard-3 para celular, e mal podemos esperar que fãs de todo o mundo ponham as mãos nos quebra-cabeças e feitiços."

O jogo estará disponível pela primeira vez nas Filipinas como parte de um período de "lançamento suave", mas será lançado mundialmente.