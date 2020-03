Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima geração de jogos de console está se aproximando rapidamente, com o Xbox Series X chegando às lojas no final de 2020.

Obviamente, nenhum console é muito sem jogos - nem mesmo o "mais poderoso" do mundo.

É por isso que reunimos uma lista dos jogos que já foram confirmados ou sugerimos que chegemos ao Xbox Series X no próximo ano.

Alguns podem até fazer parte do esquema mensal de associação ao Xbox Game Pass , o que economizará uma pilha de dinheiro. E vale lembrar que todos os jogos do Xbox One também podem ser jogados na nova máquina.

Então, aqui estão os melhores jogos futuros do Xbox Series X que ouvimos até agora. Desfrutar.

Empresa: Xbox Game Studios

Data de lançamento: Feriado 2020

Exclusivo? Não, também no Xbox One e Windows 10

O Halo Infinite está programado para ser um dos jogos de lançamento do Xbox Series X, portanto também estará disponível durante a temporada de férias. Como em alguns jogos desta lista, ele fará parte da iniciativa Smart Delivery do Xbox, na qual você pode comprar o jogo no Xbox One e obter a versão da série X gratuitamente como download ao fazer o upgrade para a nova máquina.

Quanto ao jogo em si, Infinite verá o retorno de Master Chief após um hiato de cinco anos e está sendo chamado de "reinicialização espiritual".

Empresa: CD Projekt Red

CD Projekt Red Data de lançamento: 17 de setembro de 2020 (na geração atual)

17 de setembro de 2020 (na geração atual) Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

O que pode ser dito sobre o Cyberpunk 2077 que não foi dito antes? O tão esperado ator de ficção científica da CD Projekt Red sempre parecia um jogo da próxima geração em espera e assim será. No entanto, como o Halo Infinite, ele também está sendo lançado para os consoles da geração atual e apresenta o Smart Delivery, para que você possa comprar a versão Xbox One e atualizar gratuitamente quando possuir um Xbox Series X. Muito bom mesmo.

Empresa: Square Enix

Square Enix Data de lançamento: Final de 2020

Final de 2020 Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Desenvolvido pela People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War: Judgement), Outriders é uma propriedade intelectual totalmente nova que pode vir a ser um sucesso inicial na plataforma. É um jogo de tiro em terceira pessoa online no estilo Destiny, mas com um tom muito mais sombrio. Pelo menos, foi o que descobrimos desde o início até agora.

Empresa: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no Xbox One e Windows 10

O primeiro jogo de Senua da Ninja Theory - Hallblade: Senuas Sacrifice - não apenas impressionou com seus gráficos quase fotorrealistas, mas também foi muito elogiada a compreensão inteligente e bem informada sobre os problemas de saúde mental. A sequência parece ainda mais impressionante, com base em um trailer feito inteiramente usando o mecanismo do jogo. A ação-aventura estará disponível na atual geração do Xbox, mas suspeitamos que seja a versão da Série X sobre a qual todos falarão.

Empresa: Ubisoft

Ubisoft Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

A Ubisoft anunciou que vários de seus jogos existentes e futuros estarão disponíveis no Xbox Series X - simplesmente não sabemos quando. Ainda assim, colocar Rainbow Six Siege no jogo de plataformas é um acéfalo para nós. O jogo de tiro multiplayer online tem um número enorme de seguidores e é esse tipo de mercado de jogos hardcore que provavelmente será formado pelos primeiros usuários.

Empresa: Ubisoft

Ubisoft Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Este foi um dos nossos jogos favoritos da E3 do ano passado e foi originalmente agendado para ser lançado nas atuais máquinas de geração em 6 de março de 2020. No entanto, graças à Ubisoft ter ficado com os pés frios após o lançamento aparentemente apressado de Ghost Recon: Breakpoint, ele reteve sua jóia na coroa até o ano fiscal seguinte para polimento extra. Isso significa que pode aparecer a qualquer momento entre abril de 2020 e março de 2021.

Isso o torna um candidato ideal para o lançamento do Xbox Series X. Especialmente porque, do que jogamos até agora, o jogo como qualquer pessoa na mecânica do jogo se presta bem a uma nova era de jogos avançados.

Empresa: THQ Nordic

THQ Nordic Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no PS5, Windows 10

Depois de lançar um teaser jogável para PC no Steam, que foi muito bem recebido, a THQ Nordic decidiu lançar uma versão totalmente remasterizada e remasterizada do RPG Gothic. Ele também anunciou que também chegará aos consoles da próxima geração.

Empresa: Ubisoft

Ubisoft Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

A nova série de jogos da Ubisoft - do estúdio interno por trás de Assassins Creed - foi um dos jogos atrasados em um expurgo recente. No entanto, agora foi confirmado para máquinas de última geração, bem como para os consoles existentes. E esperamos que a ação-aventura faça parte da linha de lançamento do Xbox Series X.

Empresa: Ubisoft

Ubisoft Data de lançamento: 2020

2020 Exclusivo? Não, também no Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Outro jogo da Ubisoft ainda sem data de lançamento fixa, Rainbow Six Quarantine causou um rebuliço durante a apresentação da empresa na E3 2019. Ele dispensa os temas reais de combate do Siege - mudando para o horror da sobrevivência, com equipes de três jogadores lutando contra uma população infectada.

Empresa : Daedelic Entertainment

Daedelic Entertainment Data de lançamento: 2021

2021 Exclusivo? Não, também no PS5, Windows 10 (rumores)

Ainda não há um trailer de Gollum e é improvável que você veja a luz do dia por um tempo ainda, mas sabemos que o jogo é uma aventura de ação baseada em histórias e de um estúdio versado em tais coisas. Também sabemos que está chegando aos consoles da próxima geração.

Editor: Bethesda

Bethesda Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no PS5, Windows 10 (rumores)

Não ouvimos um pio sobre The Elder Scrolls 6 desde a sua provocação na E3 2018. No entanto, se não chegar ao Xbox Series X, comeremos nossos grandes chapéus de disquete.

Editor: Bethesda

Bethesda Data de lançamento: TBC

TBC Exclusivo? Não, também no PS5, Windows 10 (rumores)

Como The Elder Scrolls 6, pouco se sabe sobre Starfield no momento. Pensa-se que seja um RPG de ficção científica e algo como uma partida da franquia Fallout.