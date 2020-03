Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Riot, desenvolvedora famosa por trás de League of Legends, resolveu seu último grande projeto multijogador, um jogo de tiro em equipe que parece misturar algumas das principais mecânicas de vários concorrentes, como Counter Strike e Rainbow Six: Siege.

Sabíamos que a Riot estava trabalhando em algo nesse sentido, com base em sua própria admissão de que estava trabalhando em um jogo de tiro no final do ano passado, mas um senso mais preciso de sua mecânica de jogo está agora disponível, juntamente com uma jogabilidade de aparência emocionante.

Como você pode ver pelas cenas de uma partida entre equipes dos desenvolvedores da Riot, Valorant é um atirador de equipes 5v5 que mais se assemelha à Counter Strike à primeira vista, exigindo reações em segundos e com morte quase instantânea se um oponente tiro certeiro em você.

A grande reviravolta, é claro, é que existem poderes de jogador, na veia de Overwatch ou em qualquer outro número de jogos multiplayer. O modo principal de jogo é atacantes contra defensores, de acordo com Riot, que também traz parte da dinâmica assimétrica com que Rainbow Six: Siege teve tanto sucesso.

Os jogadores escolherão entre uma lista de agentes, cada um com habilidades diferentes, embora a carga de armas reais pareça a seu critério, com um sistema de compras antes da rodada, direto do Counter Strike.

Cada partida compreende no máximo 25 rodadas, com o primeiro time de cinco a alcançar 13 vitórias, conquistando a vitória. Isso pode parecer um longo curso, mas é um sistema tão rápido e brutal que circula, aparentemente. Os atacantes precisam plantar uma bomba, enquanto os defensores precisam detê-los (novamente, nada de novo aqui), e todo membro de uma equipe que morre também termina a rodada.

Escolher entre heróis, enquanto isso, é tático, mas não tão grande quanto as diferenças em algo como Overwatch. Todos os agentes do Valorant têm a mesma saúde e hitboxes, tornando tudo sobre suas habilidades. Isso inclui poderes que podem cegar os oponentes, bloquear uma área com fogo por um tempo ou usar radar para ver se há inimigos por perto.

Quando for lançado neste verão, o Valorant estará imediatamente livre para jogar, o que também é uma tática diferente em comparação aos lançamentos pagos de artistas como Overwatch e Siege. Até onde sabemos, é apenas para PC por enquanto, mas certamente tentaremos ver quanta nova concorrência pode trazer para o mercado de atiradores.