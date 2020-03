Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft atualizou sua linha de controladores Phantom Xbox , que consiste em modelos brancos e pretos translúcidos, para incluir uma terceira cor opaca.

A última sombra translúcida é magenta . Parece desbotar de uma rosa para uma cor rosa escuro. Outros recursos incluem um conector estéreo de 3,5 mm, suporte a Bluetooth, uma alça texturizada e a capacidade de trabalhar com PCs iOS, Android e Windows 10.

Veja como a Microsoft descreve o novo controlador:

"Equipe-se com o Controle Sem Fio Xbox - Phantom Magenta Special Edition, com um design translúcido que desbota em rosa escuro, e aderência texturizada para maior conforto... , polegares precisos e um D-pad responsivo. Sinta a ação com os Acionadores de impulso e aproveite o mapeamento de botões personalizado. Além disso, conecte qualquer fone de ouvido compatível com o conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. "

As pré-encomendas para o controlador magenta Phantom Xbox agora estão disponíveis na loja Xbox da Microsoft . Custa US $ 70 e é lançado oficialmente em 17 de março. A Microsoft disse que o controlador também suportará o Xbox Series X, seu Xbox de próxima geração, sobre o qual você pode ler tudo aqui .

