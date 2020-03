A data de lançamento do Death Stranding para PC foi marcada para junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabíamos que o Death Stranding estava chegando ao PC por um tempo, mas agora uma data oficial de lançamento foi anunciada, além de vários outros detalhes.

A 505 Games anunciou que iria publicar o aclamado pela crítica Death Stranding de Hideo Kojima no PC no verão. A data foi marcada para 2 de junho de 2020, juntamente com um trailer para estimular o apetite dos jogadores de PC:

Death Stranding era anteriormente um exclusivo do PlayStation, mas agora estará disponível para compra no PC via Steam e Epic . A mudança para o PC também significa uma série de outras atualizações e aprimoramentos, incluindo "modo de foto, alta taxa de quadros e suporte para monitor ultra amplo".

A edição para PC do Death Stranding também deve incluir conteúdo cruzado dos jogos Half-Life (uma jogada perfeita no hiper para o iminente lançamento de Half Life: Alyx ). Como este arnês descolado:

Caso você esteja dormindo embaixo de uma pedra há alguns meses, talvez queira saber que Death Stranding é outra história rica do Kojima. É estrelado por Norman Reedus (como Sam Bridge), que está embarcando em uma jornada perigosa e salva a humanidade da aniquilação iminente. Eventos sobrenaturais e criaturas de outro mundo estão surgindo ao redor do mundo enquanto ele realiza sua missão.

Achamos que o Death Stranding costuma ser desconcertante, mas impressionante e certamente. Ele está na nossa lista de melhores jogos para PS4 há um tempo e é obrigado a oferecer uma experiência igualmente incrível no PC.

Se encomendar Death Stranding hoje, você também terá acesso a vários itens de bônus, incluindo papéis de parede, itens de ouro e cosméticos no jogo. Saiba mais aqui .