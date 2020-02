Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Black Mesa, a reimaginação autorizada pelos fãs do clássico Half-Life, finalmente sairá do Early Access no início de março.

Ele estará disponível na versão 1.0 a partir de 5 de março no Steam.

O projeto para atualizar o Half-Life original para os padrões modernos começou há 14 anos, com fãs dedicados eventualmente formando o estúdio de desenvolvimento independente Crowbar Collective para realizar seu ambicioso empreendimento.

Não apenas a versão final terá novos gráficos impressionantes, a trilha sonora foi recomposta e a dublagem foi atualizada.

Se você jogou o Half-Life original recentemente, notará que as vozes do jogo, em particular, foram gravadas em taxas de bits muito baixas e som cru para os padrões atuais. Black Mesa, no entanto, deve oferecer a mesma experiência de jogo emocionante, mas em níveis bastante aprimorados.

O jogo já está disponível no Steam em sua versão Early Access, que inclui a campanha para um jogador e o multiplayer. Uma versão beta pública 1.0 foi lançada no início de fevereiro, mas a última parte da longa jornada está à vista.

"Por sorte, trabalho duro e talvez um pouco de ignorância, não evitamos nosso objetivo de concluir este jogo. Estamos orgulhosos do que construímos. Acreditamos que esta próxima versão 1.0 seja a melhor e mais refinada, e a versão mais divertida do jogo até agora. A expectativa e a empolgação em torno do nosso projeto estão além de lisonjeiras ", disse o líder do projeto do Black Mesa, Adam Engels.

O Crowbar Collective continuará a oferecer suporte ao Black Mesa após seu lançamento completo, com patches e correções de bugs.

Custa £ 14,99 no Steam.