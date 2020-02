Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você joga PUBG no PS4 ou Xbox One , há boas notícias, porque agora você pode conviver com seus amigos, não importa em que console eles estejam jogando.

A atualização mais recente dos Campos de Batalha do Player Unknown oferece várias alterações, incluindo a capacidade de os jogadores de console se reunirem em uma festa, simplesmente procurando por seus amigos Xbox Live Gamer Tag ou PSN Name.

Infelizmente, os jogadores de PC estão perdendo essa ação de cross-play, mas isso provavelmente é uma coisa boa, pois eles teriam uma vantagem injusta de qualquer maneira.

A atualização foi anunciada em um Tweet, que também estava vinculado às notas de patch da atualização 6.2 . Essas anotações incluem orientações sobre como fazer amizade com seus amigos usando a lista de amigos do jogo.

Esta atualização também adiciona um modo muito procurado do Team Deathmatch , com batalhas de 8 contra 8 ocorrendo na visão em primeira pessoa em sete áreas diferentes retiradas dos mapas do PUBG.

Outras atualizações do jogo incluem um sistema de acompanhamento de para-quedas para ajudar os jogadores a pousar juntos. Um novo sistema de waypoint, ajuste de itens, mudanças de granadas e muito mais.

Os jogadores de PC não estão perdendo completamente, pois várias dessas melhorias também estão sendo lançadas lá também.