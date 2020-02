Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aparentemente, o PS5 da Sony é realmente muito caro para a empresa e, como resultado, provavelmente não será muito barato para os clientes comprarem.

A Bloomberg alegou que o custo para construir o console é de cerca de US $ 450 por unidade - enquanto o PS4 custa cerca de US $ 380 - supostamente porque a máquina possui um sistema de refrigeração mais caro. A Sony também está enfrentando problemas para obter DRAM e memória flash em quantidades suficientes para produção em massa. Adicione tudo isso e analistas acreditam que o preço de varejo do novo console pode chegar a US $ 470.

Lembre-se de que o PS3 foi lançado com um preço de US $ 500 ou US $ 600 para a versão de 60 GB, enquanto o PS4 era de US $ 400. A Microsoft chegou a lançar o Xbox One X por US $ 500. Em outras palavras, as pessoas estão acostumadas a gastar muito dinheiro em uma plataforma premium. E espera-se que o PS5 seja ultra premium, com suporte para vídeo 8K, traçado de raios, uma CPU baseada em Ryzen e tempos de carregamento instantâneos.

Vale a pena notar que o custo de um PC para jogos especificado provavelmente será centenas ou até milhares a mais do que um console de jogos de última geração.

Também não devemos esquecer que muitas empresas de tecnologia, da Apple à Microsoft e até mesmo à Sony, vêm recorrendo aos serviços recentemente para aumentar a receita. Através da PlayStation Network, incluindo jogos digitais, DLC e serviços de assinatura, a Sony faturou mais de US $ 12 bilhões em 2019. Até o serviço PS Plus da Sony tem quase 39 milhões de assinantes anuais e serve como um fluxo de receita de bilhões de dólares.

A Sony deve lançar o PS5 ainda este ano. Confira nosso resumo de rumores no console de próxima geração aqui.