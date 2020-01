Os melhores jogos grátis para navegadores 2020: divirta-se sem precisar pagar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ah, jogos de navegador - você pode ser tentado a vê-los como uma relíquia da sua juventude, ou mesmo desde os primeiros dias da internet, mas a realidade é que ainda existem inúmeros e incríveis jogos pequenos (e grandes) que você pode jogar direito no seu navegador hoje.

Seja no tempo de um jogador ou em RPGs multijogador massivos que abrangem os continentes, você pode apostar em encontrar uma variedade de muita diversão nesses jogos.

Listamos algumas das opções mais divertidas, únicas e atraentes disponíveis para você neste recurso, para ajudá-lo a encontrar a maneira perfeita de comer um pouco de tempo ou para ajudá-lo a descobrir sua próxima obsessão.

A Fallen London comemorou recentemente seu décimo aniversário, que é um marco para um jogo de role-playing do gênero. É uma aventura misteriosa baseada em texto que é totalmente única para cada jogador, ambientada em uma encantadora e assustadora Londres Lovecraftiana.

É muito divertido entrar de vez em quando, verificando uma vez ou dia ou o quanto você quiser, para ver o que acontece de estranho no próximo personagem e explorar as muitas histórias pelas quais você pode passar.

Spelunky é um grande indiscutível em todos os jogos, não apenas nos jogos de navegador. É um jogo de exploração aleatória que o leva a explorar as profundezas de um sistema de cavernas em busca de tesouros, dos quais você encontrará muitos.

Uma versão HD do jogo seguiu esta edição low-fi, mas é tão divertido jogar o original e é tão aberto a velocidade de rodagem e replayability. Um verdadeiro clássico.

Uma premissa simples está no centro de 10 balas - você controla uma torre com 10 tiros para fazer e pode fazê-los sempre que quiser. Cada bala que você dispara pode desencadear reações em cadeia quando atinge um navio voador, por isso é apenas uma questão de tentar criar o máximo de caos possível com sua munição.

É um ótimo jogo de "mais uma tentativa", que o incentiva a continuar vendo as táticas que funcionam melhor e a ser paciente com suas jogadas. Isso torna uma ótima maneira de preencher alguns minutos de tempo ocioso.

Provavelmente, você já jogou 2048 em algum momento - o jogo simples de matemática foi maciço há alguns anos atrás. Bem, diga em voz baixa, mas estava arrancando o conceito idêntico, mas o design e a arte muito superiores de Threes! Mais comumente jogado como um aplicativo, você pode se divertir muito com este jogo simples no seu navegador gratuitamente.

É diabolicamente simples, mas ficar seriamente bom nisso não é tarefa fácil e, certamente, muitas de nossas células cerebrais se perderam tentando chegar a números cada vez maiores ao longo do tempo.

Outro clássico genuíno do mundo dos jogos on-line é o Runescape - já é velho o suficiente agora que gerações de jogadores passaram por suas fileiras. Um RPG massivo para vários jogadores, o Runescape oferece total liberdade para moldar seu personagem, profissão e missões.

É incrível quanto tempo durou, e a desenvolvedora Jagex a reinventou continuamente ao longo dos anos, tornando-a cada vez mais acolhedora para jogadores iniciantes. Não há tempo como o presente para mergulhar!

Um quarto escuro é como uma visão enigmática de um jogo clássico de clicker - você não pode fazer muito de cada vez, por isso tudo é deixá-lo aberto em uma guia e voltar para converter ações de vez em quando. É cuidadoso com os detalhes da história, reunindo-os lentamente ao longo do tempo.

Você interpreta um estranho preso em terras fronteiriças, construindo uma pequena comunidade ao longo do tempo, mas sempre ameaçada por animais e pelo clima.

Não há nada como um jogo de golfe rápido, mas o Wonderputt pega a fórmula e a reinventa através de transições interessantes e design de níveis inventivo. Você jogará através de uma longa série de buracos em um mundo em evolução que lembra o Monument Valley e os desenhos de MC Escher.

É muito divertido, e não muito exigente.

Você pode pensar que chamar o Line Rider de um jogo é exagero, mas você consegue o que quer que coloque nele. É uma diversão clássica da Internet que permite que você faça um curso para o seu pequeno trenó seguir.

Seja atraído por ele e, antes que você perceba, você terá padrões massivos e complexos para que ele funcione. As pessoas até sincronizaram suas faixas com músicas famosas para obter crédito adicional.

É difícil exagerar o poder da inteligência artificial, e também o seu potencial de mudar radicalmente cargas de processos em nossas vidas cotidianas. No entanto, ele também tem alguns usos divertidos, como mostra a segunda versão do AI Dungeon, que cria uma aventura de texto personalizada e aleatória para você jogar sempre que a abre, de acordo com alguns parâmetros.

Talvez você não considere todas as iterações um sucesso estrondoso, mas vale a pena experimentar apenas para ver o que é exibido e, antes que você perceba, é provável que seja envolvido por um mundo completamente único para você.

Um dos experimentos do Google no Chrome, o Cube Slam é uma simples recriação do clássico jogo de Pong - você moverá uma raquete para jogar tênis contra adversários. Tem um estilo de arte simples e excelente e é divertido e ágil ao tocar.

Além disso, com muitas dificuldades para progredir, você terá muito espaço para melhorar e aprimorar suas habilidades ao longo do tempo.

Este é outro jogo clássico da Internet - o GeoGuessr leva você a um local aleatório no Google Street View, potencialmente em qualquer lugar do mundo. Seu trabalho é simplesmente colocar um alfinete no Google Maps para estimar onde você pensa que está.

É infinitamente divertido, e o elemento aleatório significa que não há dois jogos iguais. Às vezes, será fácil determinar sua localização, enquanto outras, você não fará a menor idéia.

Um clássico de jogos portado no Flash player da Adobe e disponível para jogar online - essa é a venda fácil para o Doom. É um dos atiradores em primeira pessoa mais influentes (e divertidos) de todos os tempos e é realmente simples de jogar para os padrões modernos.

Não há muito mais a dizer, além do fato de que, se você nunca jogou o DOOM original e, especialmente, se gostou da atualização de 2016 para os consoles modernos, precisa tentar.

Encerramos nossa lista com um jogo tão famoso que basicamente se apresenta - o QWOP. Você tem apenas esses quatro botões no teclado para tentar desesperadamente controlar um atleta que tenta um sprint direto.

Se você nunca o viu tocar, confie em nós quando dizemos que é cerca de um milhão de vezes mais difícil do que parece. Fronteira impossível, mas confiável, engraçado de assistir e competir com os amigos, o QWOP é um pedaço da história da Internet que você ainda pode experimentar gratuitamente a qualquer momento que desejar.