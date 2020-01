Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O desenvolvedor Psyonix explicou por que está desativando o suporte para Mac e Linux para seu jogo de enorme sucesso, o Rocket League.

Anunciou no final da semana passada que as funções online das duas versões serão retiradas de março. O jogo ainda funcionará localmente, com LAN e reprodução em tela dividida disponíveis após um patch final, mas todos os mapas do Steam ou pacotes de treinamento personalizados devem ser baixados antes do patch chegar.

Para aqueles que ficaram desapontados com a decisão de não dar mais suporte ao macOS ou Linux, a Psyonix também detalhou os procedimentos no Reddit para obter um reembolso total do Steam:

- Acesse o site de suporte do Steam .

- Selecione Compras.

- Selecione Rocket League (pode ser necessário selecionar "Ver histórico completo de compras" para vê-lo).

- Selecione Gostaria de um reembolso e gostaria de solicitar um reembolso.

- No menu suspenso Motivo, selecione Meu problema não está listado.

- Nas notas, escreva. Reembolse minha versão do Rocket League para Mac / Linux, a Psyonix descontinuará o suporte.

Além disso, explicou por que está desativando o suporte:

"O Rocket League é um jogo em evolução, e parte dessa evolução mantém nosso cliente atualizado com recursos modernos. Como parte dessa evolução, atualizaremos nossa versão do Windows de 32 para 64 bits ainda este ano. , bem como atualizar para o DirectX 11 do DirectX 9 ...

"Infelizmente, nossos clientes nativos do macOS e Linux dependem da implementação do DX9 para que o renderizador OpenGL funcione. Quando paramos de oferecer suporte ao DX9, esses clientes param de funcionar ...

"O número de players ativos no macOS e Linux combinados representa menos de 0,3% da nossa base de players ativos. Dado isso, não podemos justificar o investimento adicional e contínuo no desenvolvimento de clientes nativos para essas plataformas".

Existe uma solução alternativa para os jogadores afetados. Eles podem reproduzir a versão do Windows através de software de emulação, como Bootcamp ou Wine, respectivamente.