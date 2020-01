Harry Potter: Wizards Unite adiciona rastreamento de etapa do Adventure Sync

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Adventure Sync está chegando ao Wizards Unite , o que significa que você poderá registrar essas etapas sem ter que abrir o jogo, um grande benefício ao tentar desbloquear Portmanteaus.

O sistema faz parte da plataforma da Niantic e foi introduzido no Pokemon Go em 2018; permite que o telefone toque no Google Fit ou no Apple Health para acompanhar as etapas que você está tomando, para que elas possam ser registradas no jogo.

São necessárias etapas para desbloquear o Portmanteaus no jogo, seja em 2k, 5k ou 10k - e isso significa que, essencialmente, quando você está caminhando para o trabalho ou dando um passeio até a lanchonete na hora do almoço, estará recebendo algumas informações. benefício do jogo sem ter o jogo em execução.

Da próxima vez que você abrir o jogo, essas etapas serão sincronizadas e você desbloqueará esse Portmanteau, fornecendo acesso à chave de porta interna. No Pokemon Go, o mesmo sistema é usado para chocar os ovos.

A Niantic também atualizou alguns dos gráficos do Portmanteau, para que haja novos visuais quando as chaves de porta são desbloqueadas - bota, chaleira e bola vazia -, além de alguns locais serem adicionados de volta aos locais onde você pode coletar explosões.

Agora, esses furacões também fornecerão energia mágica - sim - então há outro caminho para coletar os itens essenciais se você estiver a quilômetros de distância de uma pousada. Novos fragmentos também aparecerão nas chaves de porta, ajudando você a obter alguns desses fundáveis que você está procurando.

A atualização deve chegar ao seu dispositivo por meio de uma atualização de aplicativo.