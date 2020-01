Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A CD Projekt Red adiou o Cyberpunk 2077 de sua data original de lançamento em 16 de abril de 2020 para 17 de setembro de 2020.

O Cyberpunk 2077 é um dos títulos mais esperados do ano, especialmente porque é o primeiro grande lançamento do CD Projekt Red desde The Witcher 3: The Wild Hunt ganhou muitos dos maiores prêmios de jogos em 2015 e gerou uma nova série da Netflix.

A empresa explicou que não deve haver mais atrasos, via Twitter:

“Atualmente, estamos em um estágio em que o jogo é completo e jogável, mas ainda há trabalho a ser feito, Night City é enorme - cheio de histórias, conteúdo e lugares para visitar, mas devido à enorme escala e complexidade dele afinal, precisamos de mais tempo para concluir o teste, a correção e o polimento. Queremos que o Cyberpunk 2077 seja nossa principal conquista para esta geração, e o adiamento do lançamento nos dará os meses preciosos que precisamos para tornar o jogo perfeito. ”

Embora o atraso seja obviamente decepcionante, especialmente para um jogo em que a empresa trabalha desde 2013, ele mostra uma atenção aos detalhes. Enquanto outras empresas estão lançando jogos cheios de bugs que exigem grandes correções para corrigi-los, a CD Projekt Red se preocupa em tentar fazer disso uma conquista importante para a próxima geração de consoles.

Dito isto, não seria um título moderno para jogos AAA se o componente multiplayer não fosse lançado até a data de lançamento, e o CD Projekt Red confirmou que os jogadores podem esperar que o multiplayer do Cyberpunk 2077 seja lançado no início de 2021.