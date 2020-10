Cyberpunk 2077 atrasado mais uma vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red anunciou mais um atraso no Cyberpunk 2077 .

Originalmente planejado para 16 de abril, adiado para 17 de setembro e depois alterado para 19 de novembro, o jogo agora não chegará às lojas até 10 de dezembro de 2020.

Anunciado no Twitter, o atraso se deve ao teste de nove versões diferentes do jogo na íntegra, em múltiplas plataformas.

Temos notícias importantes para compartilhar com você pic.twitter.com/qZUaD6IwmM - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 de outubro de 2020

Cyberpunk 2077 é um dos títulos mais esperados do ano, especialmente considerando que é o primeiro grande lançamento do CD Projekt Red desde The Witcher 3: The Wild Hunt ganhou muitos dos maiores prêmios de jogos em 2015 e gerou uma nova série Netflix.

Pelo menos o novo atraso de 21 dias significa que as versões da próxima geração podem ser lançadas junto com as atuais. Originalmente, estava planejado que as edições Xbox One e PS4 chegassem primeiro (junto com PC e Stadia), com as versões Xbox Series X / S e PS5 a seguir. Agora, eles podem estar disponíveis ao mesmo tempo.

"Sentimos que temos um jogo incrível em nossas mãos e estamos dispostos a tomar todas as decisões, mesmo as mais difíceis, se isso resultar em um videogame pelo qual você se apaixonará", disse Adam Badowski da CD Projekt Red e Marcin Iwinski.

Escrito por Rik Henderson e Maggie Tillman.