Pokemon Mystery Dungeon chegará ao Nintendo Switch em março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma nova versão de um jogo clássico de Pokemon está chegando ao Nintendo Switch .

A Pokemon Company anunciou em 9 de janeiro que uma versão remasterizada de Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team de 2006 está programada para ser lançada em alguns meses. Chamado Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, o jogo de rastreamento de masmorras contará com arte atualizada, completa com imagens em 3D semelhantes a pinturas.

Aqui está o anúncio:

"Em 2006, os jogos Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team e Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team foram lançados para os sistemas Game Boy Advance e Nintendo DS no Japão. Em 2020, esses títulos ganharão uma nova vida no Nintendo Switch."

A Pokemon Company também disse que o Pokemon Mystery Dungeon será lançado para o Nintendo Switch em 6 de março de 2020.

Além dessas notícias, a empresa disse que os jogos Pokemon Sword and Shield do ano passado estão recebendo um passe de expansão. Esses anúncios fizeram parte da última apresentação do Pokemon Direct. Se você quiser assistir à ação, vá aqui .

O anúncio em vídeo específico para Pokemon Mystery Dungeon está abaixo.

Para mais informações sobre o console do Nintendo Switch, consulte nossos guias abaixo.