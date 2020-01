A PUBG Mobile Season 11 traz o modo Dominação e uma nova arena da Cidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PUBG Mobile continua lançando novos recursos com a versão 16.5 do jogo, lançada em 9 de janeiro. A 11ª temporada do jogo começará em 10 de janeiro e isso também traz novos desafios.

Desde o lançamento do CoD: Mobile , vimos o PUBG ficando um pouco mais diversificado em sua oferta, e a atualização mais recente não é diferente, com um modo direto do manual do Call of Duty. A dominação colocará uma equipe de 4 contra 4 em um mapa com o objetivo de capturar e manter bases para vencer.

Isso será jogado no novo mapa da arena da cidade, oferecendo muitas oportunidades de diversão para vários jogadores pela cidade, com caixas de super armas sendo jogadas para dar um impulso no poder de fogo.

O tema da 11ª temporada é a Operação Tomorrow, com uma tendência futurista chegando a roupas que você conseguirá colocar em suas mãos.

Existem vários outros ajustes entrando no jogo, vendo ajustes nas classificações de armas, bem como a introdução de um novo snowmobile no Vikendi.

A nova atualização para Android e iOS estará disponível a partir de 9 de junho e precisará de uma pequena atualização (0,14 GB para Android, 0,17 GB para iOS), mas não haverá tempo de inatividade do servidor para que você possa continuar ganhando os jantares de frango. Portanto, atualize seu telefone e aproveite as novas emoções que o próximo mês trará.