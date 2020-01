Melhor da CES 2020: gadgets de jogos da Asus, Corsair, Razer, Acer e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A CES é o maior evento de tecnologia do ano, com muitas marcas se exibindo e lançando novos produtos. Este ano não é diferente, com uma variedade de produtos novos e emocionantes para os jogadores.

Estivemos nas salas de exibição da CES e vimos algumas das excelentes novas tecnologias de jogos sendo exibidas. Aqui está o nosso guia para alguns dos melhores.

Jogos para celular são um grande negócio. Pessoas de todo o mundo estão jogando todos os tipos de jogos, incluindo Call of Duty , PUBG e Mario Kart . Os controles do smartphone são difíceis de equilibrar com uma jogabilidade competitiva e rápida.

A Razer vem com a resposta para suas orações - um controlador de jogo universal que promete funcionar com a "maioria" dos smartphones, incluindo dispositivos Android e iOS. Este novo controlador possui vários recursos interessantes, incluindo portas de carregamento de passagem, o que significa que você pode carregar e jogar ao mesmo tempo. O controlador também é compatível com jogos para celular e jogos na nuvem usando o GeForce Now também.

À primeira vista, é fácil descartar este novo design conceitual da Alienware como uma imitação do Nintendo Switch. Mas o Concept UFO é imaginado como um PC portátil para jogos com controladores destacáveis.

Agora estamos em um ponto em que a tecnologia de PC é pequena o suficiente e poderosa o suficiente para que o futuro possa incluir facilmente um dispositivo minúsculo, mas capaz como esse. Infelizmente, é apenas um conceito neste momento, mas ainda é uma beleza. Ostentando uma tela de 8 polegadas com resolução de 1900x1200, design elegante e até a capacidade de conectá-lo a um monitor externo. Nós podemos sonhar.

A AMD levou a CES para anunciar os preços e a data de chegada do processador Ryzen Threadripper 3990X - a CPU principal da empresa para os consumidores, que custará US $ 3.990.

Este processador monstro está definido para dar à Intel uma corrida pelo seu dinheiro com 64 núcleos, 128 threads, aumento de até 4,3 GHz e 288 MB de cache. Isso é algo sério para você. Também está chegando em fevereiro, então não demore muito para esperar se você estiver desesperado.

A Samsung apresentou outro gigantesco monitor de jogos que deixará os jogadores de PC babando. Adoramos o Samsung CRG9 super ultra-amplo da empresa quando o testamos recentemente, agora eles criaram uma tela ainda mais maluca.

Este monitor extremo mede 49 polegadas e é considerado a primeira tela a exibir uma curvatura de 1000R. Portanto, é enorme e curvilíneo, mas o que mais? Bem, possui uma resolução de 5120x1440, taxa de atualização de 240Hz e, aparentemente, também terá compatibilidade com AMD FreeSync e Nvidia G-Sync. Se houver experiência anterior, o Odyssey G9 será glorioso, mas você precisará de um PC monstro para executá-lo .

A Asus afirma que o novo ROG Zephyrus G14 é "o laptop para jogos de 14 polegadas com maior potência do mundo", mas essa não é a única coisa que o torna interessante em nossa mente. Este laptop possui 1.215 mini LEDs individuais no painel traseiro que podem ser personalizados com logotipos personalizados, gifs ou até mesmo configurados para reagir à música.

Também é dito que o G14 é fino e leve, com os processadores AMD Ryzen de quarta geração e até uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 2060. Uma autonomia de 10 horas da bateria deve tornar o G14 tão útil quanto bonito.

A Western Digital tem exibido o novo WD_Black P50. Uma adição à sua linha de unidades externas ultra-rápidas destinadas especificamente aos jogadores. Recomendamos o drive de jogo WD_Black P10 como uma opção para atualizar seu armazenamento PlayStation , o P50 é ainda mais emocionante.

Esta unidade oferece velocidades de leitura de até 2.000 MB / se até 2 TB de armazenamento. O verdadeiro destaque, porém, vem do design que funciona com uma interface SuperSpeed USB de 20 GB / s (USB 3.2 Gen 2x2), tornando-o ainda mais rápido no futuro.

Como a Western Digital, a Seagate também anunciou alguns novos SSDs externos voltados especificamente para os jogadores. Eles oferecem grande capacidade e velocidades rápidas. O SSD FireCuda Gaming, por exemplo, está disponível com capacidade de até 2 TB e possui uma interface USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb / s), tornando-o capaz de transferir velocidades de até 2000 MB / s.

A outra unidade, o SSD Seagate Barracuda Fast, é um pouco mais lenta, mas também mais acessível. Ambas são opções sofisticadas para quem procura mais armazenamento para sua crescente biblioteca de jogos.

A Corsair revelou uma série de novos produtos na CES, incluindo uma atualização do nosso teclado para jogos favorito anterior, na forma do Corsair K95 Platinum XT.

Este novo teclado possui diversas melhorias, incluindo a adição de capas de teclas PBT de tiro duplo como padrão, um descanso de pulso acolchoado aprimorado e a integração do software Elgato Stream Deck juntamente com as teclas S azuis para facilitar o acesso.

Anunciada originalmente na CES no ano passado, mas lançada apenas no Japão, a barra de som para jogos SC-HB01 da Panasonic está chegando à América do Norte no verão de 2020. Esta barra de som foi projetada especificamente para gamers, com suporte da Square Enix e vem equipada com três modos diferentes incluindo RPG, FPS e voz.

Ele também oferece Dolby Atmos , DTS: X e DTS Virtual: X a partir de uma barra de som de 17 polegadas com um sistema de alto-falante de 3 vias e 2,1 canais que também possui um subwoofer embutido. Tudo isso, além da reprodução de áudio de alta resolução de até 192kHz / 24 bits e você tem uma barra de som para jogos que deve oferecer um novo senso de realismo e intensidade aos seus jogos.

O Razer Eracing Simulator pode ser apenas um conceito neste momento, mas certamente é uma coisa de beleza para quem gosta de jogos de corrida. Este simulador de corrida é o resultado de uma colaboração entre Razer, Vesaro, Simpit, Fanatec e Synthesis VR.

Possui um sistema de projeção de campo de visão de 202 graus na forma de uma enorme tela envolvente de 128 pol. . Ele promete imitar imersivamente o terreno da estrada e o movimento do veículo, além de simular os efeitos da força-g aplicando pressão enquanto você dirige. Bacana!

A Asus aproveitou a CES como uma oportunidade para revelar vários novos produtos, incluindo um monitor de jogos de 24,5 polegadas com uma taxa de atualização de 360Hz. Você precisará ter um PC muito robusto para obter as taxas de quadros para aproveitar ao máximo, mas os jogadores competitivos vão adorar a clareza e os visuais superiores que este painel tem a oferecer.

A LG anunciou uma série de novos televisores OLED para 2020. Essa linha inclui pelo menos 12 modelos com compatibilidade com Nvidia G-Sync e taxa de atualização de 120Hz. Algo que os jogadores vão adorar. Se você gosta de jogar no seu sofá na tela grande, essas TVs certamente serão realmente agradáveis.

Embora a CES não tenha visto muita informação nova no PlayStation 5, vimos uma revelação - o novo logotipo . A Sony também levou algum tempo para reiterar as coisas que já sabíamos sobre a próxima versão do console. Incluindo a promessa de recursos visuais de 8K, suporte para rastreamento de raios e muito mais.

Para aqueles que esperam com a respiração suspensa, tememos que você tenha que esperar um pouco mais.

A Acer é outra marca que atende jogadores com gosto por telas maiores. O novo Predator CG552K é um monitor de jogos de grande formato 4K de 55 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Como seria de esperar, é compatível com G-Sync e junta-se a uma pequena lista de dispositivos da linha BFGD da Nvidia .

Essa nova tela é uma coisa de beleza, pelo menos no papel, com especificações que incluem um monitor certificado VESA HDR400 com 98,5% de cobertura de cores DCI-P3, HDR 4K, um tempo de resposta de 0,5 ms e muito mais. Se você quer um, esteja preparado para desembolsar cerca de US $ 3.000.

A Creative tomou a CES como uma oportunidade de exibir seu novo headset para jogos - o SXFI Gamer. Este fone de ouvido usa o perfil de áudio Super X-Fi da empresa para fornecer um som personalizado especificamente para jogos FPS.

O som deste fone de ouvido é aparentemente otimizado para "configuração de som surround, maior precisão de posicionamento e fidelidade de áudio" e deve fornecer um som mais preciso.

A MSI apresentou o monitor portátil mais fino do mundo na forma do Optix MAG161. Um painel IPS de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 240Hz, suporte FreeSync e resolução Full HD. Ideal para jogadores que precisam de algo fino e portátil para levá-los aonde quer que precisem.

O criador de PC personalizado A Origin PC revelou as últimas tendências em sua linha de designs de PC que incluem um PC combinado com Xbox ou PlayStation. O PC personalizável é destinado a jogos que desejam o melhor dos dois mundos, com algum poder de jogo sério por trás dele.

Essa coisa não é barata, mas com certeza é interessante.