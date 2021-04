Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que foi ontem que a Rockstar Games estava lançando seu aclamado Red Dead Redemption 2 , deixando-nos soltos em um enorme mundo de fronteira de bandidos e tiroteios. Certamente não deve ter sido tanto tempo antes de lançar o Grand Theft Auto 5 de sucesso insanamente, pode?

Bem, pode muito bem, na verdade. GTA 5 pode ter sido relançado para prolongar sua vida útil, mas originalmente foi lançado em 2013. Muita coisa mudou desde então, e com uma nova geração de consoles finalmente lançada, composta pelo PS5 e Xbox Series X e S, começam a surgir rumores de que o próximo jogo da franquia mais famosa da Rockstar pode estar a caminho.

Reunimos tudo o que sabemos sobre Grand Theft Auto 6 aqui para o seu deleite - vamos direto ao assunto.

Começando com as possíveis datas de lançamento, vale a pena dar-lhe um pouco de história. Embora GTA 5 tenha sido lançado em 2013, a Rockstar não pôde voltar imediatamente toda a sua atenção para o desenvolvimento de uma sequência. Aparentemente, começou a funcionar no GTA 6 em 2014, mas enquanto isso tinha que fazer o pequeno problema de Red Dead Redemption 2, sem falar nas versões para PC, PS4 e Xbox One de GTA 5, e nas versões para PC e Google Stadia de Red Dead Redemption 2

Tudo isso dá trabalho, mas agora está fora do caminho. Essa é a lógica aplicada a um vazamento recente , supostamente de um playtester que esteve em contato com GTA 6 durante o desenvolvimento. Essa fonte, que permanece não corroborada, sugere que a Rockstar almeja uma data de lançamento de 2021.

Agora que estamos em 2021, não estamos muito confiantes sobre isso - isso significaria a Rockstar anunciar e lançar o jogo dentro de um ano, o que não é muito comum, e não ouvimos nada oficial ainda.

No entanto, rumores recentes sugerem que um anúncio teaser de 2021 pode estar próximo, graças a algumas provocações de arte estranhas postadas pelo desenvolvedor e um vídeo "privado" encontrado espreitando em seu canal no YouTube. Ainda assim, achamos que é mais provável que o jogo seja totalmente lançado em 2022, levando em consideração os atrasos da marca registrada da Rockstar.

(1/2) Com a ajuda do novo vídeo de @SWEGTA no YouTube, finalmente percebi que a Rockstar está se preparando para anunciar algo. Agora, no GTAVINR, esperamos sinceramente que seja o GTA 6. Com uma boa chance de que seja, mas juntando todas as peças, há alguns meses R * postou uma lista de empregos - GTA VI News & Leaks (@GTAVINR) 5 de março de 2020

Dito isso, outro núcleo de informações pode ser aplicado aqui, na forma de reivindicações de 2020 da Rockstar North para o alívio fiscal do Reino Unido. Há um pouco de controvérsia sobre se você pode realmente chamar GTA e Red Dead Redemption 2 de "culturalmente britânicos", como o esquema tributário exige, mas mesmo assim a contabilidade da Rockstar mostra um fluxo constante de redução de impostos nos últimos anos.

Conforme apontado pelo Tax Watch , isso é sugestivo de desenvolvimento contínuo, e alguns estão usando isso como uma indicação de que o GTA 6 está em andamento. Isso é um pouco forçado, já que a declaração de impostos é inteiramente genérica e não menciona nenhuma franquia, mas ainda assim - sabemos que eles estão tramando algo !

Agora, há outra opção aqui - 2K, que publica a série Grand Theft Auto, atualizou recentemente seus planos fiscais para permitir um gasto muito maior em marketing em 2023, algum tempo de folga por enquanto. Na verdade, espera gastar o dobro do que planejou para 2021 e 2022. Isso alimentou as especulações de que espera comercializar o próximo jogo GTA em 2023 e gastará muito dinheiro nisso.

Nós também tínhamos ainda mais combustível jogado no fogo por um relatório de Jason Schreier no Kotaku , parecendo como ele tinha antes na cultura de trabalho na Rockstar, que é notoriamente exigente. O relatório menciona que, de acordo com suas fontes, o próximo Grand Theft Auto está de fato em andamento, mas permaneceu em um estágio inicial de desenvolvimento.

Finalmente, fãs ansiosos descobriram recentemente que a Rockstar adicionou um novo post de blog à sua seção de notícias que não está no ar - post 62005 . Eles estão esperançosos de que isso signifique que algum tipo de postagem de anúncio está sendo construída naquele endereço. Pelo nosso dinheiro, isso é incrivelmente otimista, mas neste estágio você não pode culpar ninguém por ter muitas esperanças!

Tudo isso resulta na mesma imagem, aproximadamente - o próximo GTA está definitivamente a caminho, mas você não deve ter muitas esperanças de que ele aparecerá em breve.

Provavelmente, o outro detalhe chave contido naquele primeiro grande vazamento em torno do GTA 6 diz respeito às plataformas que provavelmente serão lançadas. Obviamente, GTA 5 saiu no final de uma geração de console, lançando no PS3 e Xbox 360, então sendo relançado com melhor desempenho e gráficos no próximo conjunto de consoles.

Aparentemente, esse padrão não se repetirá com o GTA 6. O vazamento sugere que o jogo será exclusivo para Playstation 5 e Xbox Series X e S. da Microsoft.

Dado que esses consoles provavelmente terão estado no mercado por pelo menos um ano após o lançamento, isso é totalmente confiável.

No entanto, dado que Red Dead Redemption 2 levou muito menos tempo para chegar aos jogadores de PC do que GTA 5 anos atrás, seria um pouco surpreendente se GTA 6 também não chegasse ao PC dentro de um ano após o lançamento.

Esperar por detalhes sobre um novo jogo GTA geralmente envolve uma grande área de especulação - onde ele será definido? Enquanto os personagens e os enredos estão sujeitos a detalhes interessantes, há algo no cenário de GTA que parece a escolha mais importante que a Rockstar tem que fazer. Quer se trate de Liberty City, Los Santos ou outra área metropolitana, o playground em que os jogadores se rebelam é um grande ponto de interrogação que paira sobre o jogo.

No momento, é aqui que as especulações se concentram, com os jogadores de GTA Online em um ponto se convencendo de que GTA 6 acontecerá em Vice City, a versão alternativa de Miami muito amada e repleta de neon do GTA 3. O raciocínio por trás disso? O DLC de corrida do GTA Online, Open Wheels, tem um circuito de corrida que parece suspeitamente com o esboço de um mapa que incluiria Miami, bem como um pedaço do México. O esboço parece bastante claro, como você pode ver na imagem abaixo, mas obviamente a Rockstar está mantendo seu próprio conselho neste estágio.

Essa ideia tinha um pouco mais de detalhes adicionados a ela por um suposto vazamento , que supostamente veio do amigo de um ex-funcionário da Rockstar descontente. Se a informação for verdadeira, o jogo será ambientado na Flórida e terá um mapa maior que GTA 5 e Red Dead Redemption 2 combinados, cobrindo três cidades, incluindo Vice City. Os jogadores aparentemente serão capazes de controlar quatro protagonistas diferentes, expandindo os três personagens principais de GTA 5.

Agora, novos rumores circularam de que esta lista incluirá uma personagem feminina jogável pela primeira vez na série, algo que já deveria ter ocorrido há muito tempo. A informação é cortesia de Tom Henderson, um vazador de longa data que fez afirmações precisas no passado.

Pela primeira vez em um título GTA, GTA 6 terá um protagonista feminino e masculino jogável. # GTA6 #GTAVI - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 10 de janeiro de 2021

Também houve sugestões em outros lugares de que Liberty City (do GTA III), San Andreas (do GTA: San Andreas, claro) e o meio-oeste poderiam apresentar, ou talvez até mesmo todos os itens acima para diferentes seções.

Independentemente disso, espere que o jogo ultrapasse os limites do que o novo hardware da Sony e da Microsoft é capaz. Não há garantia de que o mundo do jogo será maior e mais detalhado do que o mapa de GTA 5, mas é certamente assim que as coisas parecem estar tendendo.

A história principal de cada jogo de GTA até agora envolveu a criminalidade, como regra, mas o sabor exato está sempre aberto para mudanças. Uma informação crucial quando se trata da narrativa de GTA 6 é que o co-fundador da Rockstar, Dan Houser, deixou o estúdio em março de 2020.

Isso significa que um dos principais formadores de opinião e escritores do estúdio partiu, alguém que, junto com seu irmão Sam, moldou o tom da franquia desde o início.

Agora, por um lado, dado o momento provável do jogo, há uma boa chance de que Dan Houser foi capaz de ter uma contribuição sólida e um impacto no roteiro e na história antes de sua partida. Por outro lado, se ele estava de saída, é bem possível que não estivesse tão envolvido. Isso significa que podemos mudar de voz para o GTA 6.

Exatamente como isso se manifestaria é difícil de adivinhar, mas é um desenvolvimento interessante para a Rockstar, com certeza. Outro boato recente foi iniciado por uma antiga patente registrada pela Rockstar em 2017:

Agora veja este trecho de uma patente de 2017 da Rockstar Games.

Parece que poderemos “melhorar” a vizinhança no jogo, e isso os mudará para serem gentrificados.

Puta merda. pic.twitter.com/gRcT5nhCoR - Big Jim Colosimo (@chi_colossimo) 16 de janeiro de 2021

Com certeza parece crível que a Rockstar possa estar procurando contar uma história que envolve a gentrificação e o avanço do capitalismo - solo fértil para alguma sátira bastante fácil, ousamos dizê-lo? Uma cidade em mudança que responde às ações dos jogadores na história, no entanto, é uma ideia muito atraente.

O mais recente boato a aparecer sobre a história do jogo está relacionado ao seu cenário no tempo. Já que as pessoas estão especulando que poderia retornar a Vice City, tem havido dúvidas sobre se o jogo será ambientado na década de 1980 novamente. De acordo com o prolífico vazador Tom Henderson, porém, será um título moderno como GTA V.

Não se passa na década de 1980 e é moderno. https://t.co/iav46Ty35V - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 12 de abril de 2021

Henderson provou estar certo algumas vezes no passado, então este é um desenvolvimento interessante com certeza. Continuaremos adicionando mais detalhes a este resumo à medida que novas informações forem divulgadas ou anúncios reais forem feitos, portanto, certifique-se de verificar novamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.