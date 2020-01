Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que foi ontem que a Rockstar Games lançou seu Red Dead Redemption 2 , aclamado pela crítica, liberando-nos para um mundo massivo de bandidos e tiroteios. Certamente não pode ter sido tanto tempo antes quando lançou o insanamente bem-sucedido Grand Theft Auto 5 , pode?

Bem, pode muito, na verdade. O GTA 5 pode ter sido relançado para prolongar sua vida útil, mas foi lançado originalmente em 2013. Muita coisa mudou desde então, e com uma nova geração de consoles ao virar da esquina, o PS5 e o Xbox Series X , rumores estão começando para dizer que o próximo jogo da franquia mais famosa da Rockstar poderia estar a caminho.

Reunimos tudo o que sabemos sobre o jogo aqui para sua satisfação - vamos falar sobre isso.

Começando com possíveis datas de lançamento, vale a pena dar-lhe um pouco de plano de fundo. Embora o GTA 5 tenha sido lançado em 2013, a Rockstar não conseguiu imediatamente dedicar toda a atenção ao desenvolvimento de uma sequência. Aparentemente, ele começou a trabalhar no GTA 6 em 2014, mas, enquanto isso, havia a pequena questão de Red Dead Redemption 2, sem falar nas versões para PC, PS4 e Xbox One do GTA 5, e nas versões para PC e Google Stadia do Red Dead Redemption 2)

Tudo isso dá trabalho, mas agora está fora do caminho. Essa é a lógica aplicada a um vazamento recente , supostamente de um testador que esteve em contato com o GTA 6 durante o desenvolvimento. Essa fonte, que permanece sem corroboração, sugere que a Rockstar está visando uma data de lançamento final de 2020 ou 2021.

2020 seria francamente surpreendente nesta fase - a Rockstar lançaria uma grande bomba se lançasse um jogo dessa magnitude dentro de um ano após o anúncio. Achamos que a data de 2021 é muito mais provável, com um anúncio para precedê-la em cerca de um ano.

De fato, considerando que a Rockstar tradicionalmente adia seus jogos até muito depois do cronograma de lançamento original, não ficaríamos surpresos se ele nem aparecer até 2022.

Dito isto, outro núcleo de informações apareceu recentemente, na forma de reivindicações da Rockstar North para alívio fiscal no Reino Unido. Há um pouco de controvérsia sobre se você pode realmente chamar os gostos de GTA e Red Dead Redemption 2 de "culturalmente britânicos", como o regime tributário exige, mas mesmo assim a contabilidade da Rockstar mostra um fluxo constante de isenção de impostos nos últimos anos.

Como apontado pela Tax Watch , isso sugere um desenvolvimento contínuo, e alguns a estão usando como uma indicação de que o GTA 6 está em andamento. Isso é um pouco exagerado, já que a reivindicação de imposto é totalmente genérica e não menciona nenhuma franquia, mas ainda assim - sabemos que eles estão tramando algo !

Provavelmente, os outros detalhes importantes contidos naquele primeiro grande vazamento em torno do GTA 6 diziam respeito às plataformas nas quais ele provavelmente será lançado. Obviamente, o GTA 5 foi lançado no final de uma geração de console, lançado no PS3 e Xbox 360, sendo relançado com melhor desempenho e gráficos no próximo conjunto de consoles.

Aparentemente, esse padrão não será repetido com o GTA 6. O vazamento sugere que o jogo será exclusivo para o Playstation 5 e o recém-nomeado Xbox Series X da Microsoft .

Dado que esses dois consoles devem ser lançados durante a temporada de férias de 2020, isso se encaixa no que ouvimos sobre a janela de lançamento do jogo.

No entanto, dado que o Red Dead Redemption 2 demorou muito menos tempo para chegar aos jogadores de PC do que o GTA 5 anos atrás, seria um pouco surpreendente se o GTA 6 também não chegasse ao PC dentro de um ano após o lançamento.

Esperar por detalhes de um novo jogo de GTA geralmente envolve uma grande área de especulação - onde será definido? Embora os personagens e as histórias estejam tão sujeitos a detalhes interessantes, há algo no cenário do GTA que parece a escolha mais crucial que a Rockstar tem que fazer. Seja Liberty City, Los Santos ou outra área metropolitana, o playground em que os jogadores se revoltam é um grande ponto de interrogação pairando sobre o jogo.

Sem dúvida, descobriremos com certeza quando a Rockstar oficialmente arrelia o jogo, mas até então não temos basicamente nada para continuar. Rumores sem fundamento sugeriram que os desenvolvedores planejam revisitar o Vice City, a versão alternativa muito amada e mergulhada em néon de Miami do GTA 3, mas não podemos encontrar exatamente muito para sustentar isso.

Há também sugestões de que Liberty City (do GTA III), San Andreas (do GTA: San Andreas, natch) e o Centro-Oeste poderiam aparecer. Talvez até todos eles para seções diferentes.

Independentemente disso, espere que o jogo ultrapasse os limites do que o novo hardware da Sony e da Microsoft é capaz. Não há garantia de que o mundo do jogo seja maior e mais detalhado que o mapa do GTA 5, mas é certamente assim que as coisas parecem estar em alta.

Continuaremos adicionando mais detalhes a esse resumo, à medida que novas informações forem divulgadas ou quando forem feitos anúncios reais, portanto, verifique novamente.