Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um jogador sério e deseja adicionar uma quantidade significativa de armazenamento extra ao seu Xbox One ou PS4, Amazon e WD têm uma grande seleção de ofertas para você como parte do Amazon Prime Day.

A série WD_Black de drives de jogos USB 3.0 externos foi especialmente projetada para jogadores, com velocidades de HDD de primeira linha - 7200 rpm com velocidades de transferência de dados de até 250 MB / s nos modelos D10 - e design de chassi para evitar superaquecimento.

Existem várias capacidades de armazenamento em oferta, indo até 12 TB, com algumas também oficialmente licenciadas pelo Xbox para combinar com o design de um Xbox One S ou One X.

Você só precisa ser um membro do Amazon Prime para aproveitar as vantagens das ofertas, mas você pode se inscrever para um teste gratuito de 30 dias no Amazon Prime e pode cancelar a qualquer momento, pois não há obrigação de continuar. Leia mais sobre os benefícios no Reino Unido aqui e nos EUA aqui .

• WD_Black 5TB P10 Game Drive para Xbox One - economize 29%, agora £ 99,99: Veja esta oferta

• WD_Black 5TB P10 Game Drive para console ou PC - economize 26%, agora £ 99,99: Veja a oferta

• WD_Black 12TB D10 Game Drive para Xbox One - economize 35%, agora £ 194,99: Veja a oferta aqui

• WD_Black 500GB P50 SSD Game Drive - economize 13%, agora £ 130,99: Veja esta oferta aqui

Muitos drives USB 3.0 rivais podem ficar muito quentes e já tivemos alguns desmoronamentos em nosso tempo, então um HDD / SSD dedicado para jogos é uma visão bem-vinda.

Os jogadores de PC também podem entrar em ação, com algumas ofertas em placas SSD internas também disponíveis. Capazes de velocidades de transferência de até 3.470 MB / s, eles também vêm com seus próprios dissipadores de calor.

• WD_Black SN750 500 GB NVMe interno para jogos SSD de alto desempenho - economize 35%, agora £ 74,99: veja a oferta

• WD_Black SN750 2TB NVMe de alto desempenho SSD interno para jogos - 55%, agora £ 299,99: Veja esta oferta aqui

Escrito por Rik Henderson.