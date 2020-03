Então vs agora: videogames ao longo das décadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ame-os ou odeie-os, você não pode deixar de reconhecer que os jogos mudaram muito ao longo dos anos. A tecnologia sobre a qual eles são construídos e jogados surgiu aos trancos e barrancos. Os jogos que conhecemos e amamos se transformaram em obras de arte surpreendentemente belas.

Reunimos uma galeria de imagens para mostrar como os videogames são incríveis e até onde eles chegaram. Qual destes você tocou e ainda está tocando agora?

Temos algumas lembranças nebulosas do lançamento original da franquia Battlefield. Naqueles dias, você podia jogar contra bots se a sua internet não estivesse à altura do desafio do multiplayer online e houvesse todo tipo de diversão para estar em terra e no ar também. Agora, com gráficos de ponta, rastreamento de raios , ambientes destrutivos e muito mais, o Battlefield certamente percorreu um longo caminho .

A Nintendo pode não ser necessariamente conhecida por criar os jogos mais avançados em gráficos, mas isso não significa que Mario não tenha percorrido um longo caminho. O Super Mario Bros. original era muito amado em 1985 no Nintendo Entertainment System original , agora na era moderna, você pode levar os jogos do Mario com você onde quer que esteja, graças ao Nintendo Switch .

As coisas também são muito mais bonitas! Adoramos o Super Mario Odyssey quando o revisamos em 2017 e mais e mais jogos do Mario estão aparecendo o tempo todo.

Como você pode imaginar, haverá alguns jogos de cima para baixo nesta lista que se transformaram em vastos mundos abertos, vistos de uma nova perspectiva, com o passar dos anos.

The Legend of Zelda é um favorito da Nintendo há décadas. Você encontrará muitos jogadores mais velhos com um ponto fraco no coração dos jogos originais e as novas iterações são ainda mais populares com Breath of the Wild roubando o show em 2017.

De acordo com o Guinness World Records 2008 e 2009, os jogos originais de GTA eram vistos como os jogos mais controversos da história dos videogames. Apesar de ser de cima para baixo, o GTA original era visto como desnecessariamente violento e vulgar. Não mudou muita coisa, mas a popularidade também não.

Ao longo dos anos, o GTA evoluiu para uma caixa de areia maior e melhor, experiência de mundo aberto com ainda mais empresas criminosas para desfrutar. O GTA V foi lançado em 2013 com elogios da crítica, mas quando chegou ao PC, alguns anos depois, também abriu os visuais para uma revisão ainda maior com mods gráficos para tornar o mundo de San Andreas ainda mais impressionante.

O jogo Spiderman de 2002 foi lançado no PS2, Xbox, Gamecube e PC e para uma boa quantidade de imprensa de sites de crítica de jogos e fãs. Uma raridade para um jogo baseado em um filme - que em geral, em nossa experiência, costuma ser um pouco sem brilho.

É claro que ser o melhor lançador da web foi ótimo, mas na era moderna dos jogos, é ainda melhor. 16 anos depois, e a mais recente visão de videogame do Homem - Aranha da Marvel também é algo especial em gráficos e jogabilidade.

Temos boas lembranças de jogar uma das iterações dos jogos originais do Street Fighter em uma máquina de fliperama em nossa loja local de peixe e batatas fritas. As coisas percorreram um longo caminho desde então, mas os clássicos nunca morrem. Som, visuais, movimentos especiais aprimorados e mais e mais personagens fazem deste o derradeiro derradeiro e fica ainda melhor com a idade.

Perdição. O que você pode dizer sobre isso? Provavelmente o avô de todos os atiradores em primeira pessoa e um clássico absoluto. Doom pode não ser conhecido por um enredo emocionante ou personagens hipnotizantes, mas é certamente visualmente deslumbrante. Ainda mais nos últimos anos, em que novas tecnologias gráficas e físicas tornaram o sangue ainda mais grotesco. Agora, Doom Eternal promete até 1.000 FPS , como as coisas mudaram.

Mario Kart é provavelmente o jogo multiplayer favorito de todos. Lute com os amigos para dominar a pista de corrida, enquanto pega vários power-ups e tenta sair por cima. Muitas amizades foram feitas ou testadas nessas trilhas virtuais. Como os outros jogos desta lista, Mario Kart percorreu um longo caminho desde que chegou às telas de jogos em 1992.

Agora, com o Mario Kart Tour , você pode até desfrutar do clássico das corridas no seu smartphone. Que hora de estar vivo.

A série Hitman pode ser a última palavra em escapismo. Vestindo o disfarce de um assassino profissional para atingir alvos perigosos em todo o mundo. Achamos os jogos Hitman fascinantes e fascinantes desde a primeira vez que jogamos. Há muita satisfação em completar uma missão e fazer com que pareça que você nunca esteve lá.

Os jogos mudaram muito ao longo dos anos, com a adição de melhorias visuais, novos sistemas de contratos e física de multidão brilhantemente imersiva que torna tudo mais imersivo e intrigante.

A FIFA começou sua vida em 1993, estava originalmente disponível para o SNES, Sega Mega Drive, Master System e até o Game Boy. Ele se mostrou tão popular que ficou no topo das paradas de jogos por seis meses inteiros no Reino Unido e continuou a crescer em popularidade com o passar dos anos.

A versão mais recente foi recebida com alguns problemas iniciais, mas não há como negar o quanto o jogo mudou visualmente nas últimas décadas.

Tomb Raider é freqüentemente chamado de pioneiro em jogos de ação e aventura. Qualquer pessoa que jogou jogos da série provavelmente tem boas lembranças, seja trancando o mordomo na geladeira no Tomb Raider 3 ou simplesmente a emoção de se aventurar em túmulos e encontrar tesouros escondidos. Os jogos podem ter recebido algumas críticas por tornar Lara Croft "sexy" para vender mais cópias, mas foi claramente uma fórmula vencedora de design e marketing de jogos que ajudou a vender mais de 74 milhões de cópias em todo o mundo.

Shadow of the Tomb Raider viu o jogo crescer significativamente, com o personagem principal sendo muito menos sexualizado e a ênfase visual sendo colocada nos ambientes, mecânicos e muito mais. Túmulos bonitos, arredores incrivelmente detalhados, iluminação magnífica e até cabelos detalhados estão muito longe dos pixels da antiguidade.

Você pode ser perdoado por pensar que Metal Gear Solid começou a vida no PlayStation, mas na verdade remonta a 1987. Metal Gear é uma série de videogames furtivos clássicos de ação e aventura criados pela lenda dos videogames Hideo Kojima. Eles são mais conhecidos pelo protagonista que espreita o mapa escondido em uma caixa de papelão. O Metal Gear agora é um pouco atordoante, fácil de ver, mas certamente não é fácil de jogar.

Sonic, a bola de pêlo azul super-rápida que adora colecionar anéis de ouro. Sonic viu muitas encarnações diferentes ao longo dos anos. Passeios em 2D e 3D, todos gloriosos. Os novos jogos certamente parecem muito mais visualmente interessantes do que o original lançado em 1991, mas os gráficos não são tudo!

Call of Duty pode ser um dos atiradores mais conhecidos do mundo. Temos muitas lembranças nebulosas e maravilhosas dos jogos originais todos esses anos atrás. O novo Call of Duty também deve ser lançado em breve, então esse parece ser o momento perfeito para celebrar as diferenças. O cenário mudou algumas vezes ao longo dos anos, mas voltar à Segunda Guerra Mundial certamente torna mais fácil comparar o quanto o jogo mudou.

Diablo deu início a uma longa e muito amada série de role-playing hack and slash fun em 1996. Desde então, passou a ser uma série de jogos "definidores de gênero" que ficaram cada vez melhores com o passar dos anos. Uma coisa é certa, as masmorras são muito mais bonitas agora.

Se você já achou sua vida um pouco chata e queria um pouco de escapismo, o The Sims foi a saída perfeita. Por que viver sua própria vida mundana das 9 às 5, quando você poderia forçar algumas pessoas pequenas de pixel a fazer isso? Ter pessoas com computadores pequenos fazendo todos os seus lances sempre foi hilário e o The Sims ainda é o mais popular de sempre, só que com uma aparência muito melhor, mas não menos doido.

Elder Scrolls é certamente outra série clássica de RPG e é justo dizer que The Elder Scrolls VI é um dos jogos mais esperados. O que nos surpreende não é apenas o quão longe a série chegou, mas como Skyrim foi lançado há oito anos. Para onde vai o tempo? Não temos certeza de que concluímos completamente o jogo, não se preocupe com todas as diferentes versões que vieram desde então.

Halo com certeza evoluiu ao longo dos anos (veja o que fizemos lá?). O clássico jogo de tiro em console sempre foi um dos principais motivos para comprar um Xbox, se você precisar de um. Os jogos também estão chegando ao PC em breve , o que é legal. Os gráficos tendem a ser ainda mais interessantes quando isso acontece. Até Halo 5: Guardians parecia incrível, 14 anos faz uma grande diferença.

Carros incríveis, pistas de corrida repletas de diversão e ruas da cidade, emoções de alta octanagem, Need for Speed sempre teve tudo. As atualizações visuais e sonoras que surgiram nos anos que se passaram desde o início da série, tornaram os jogos ainda mais emocionantes. O Need for Speed certamente sempre acelerou nossos motores.

Quando se trata de derrotá-los, o Mortal Kombat sempre foi o lutador mais empolgante, grotesco e exagerado do mundo. As melhorias gráficas ao longo dos anos tornaram esse valor de choque mais impressionante e às vezes mais hilário.

Como o The Sims, o SimCity era um grande escapismo, colocando poderes de Deus em suas mãos para criar e criar vida e viver para pessoas geradas por computador. As vistas de cima para baixo foram substituídas por enormes impérios da Metrópole e arranha-céus magníficos.