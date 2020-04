Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple tem seu próprio serviço de assinatura de jogos como parte da App Store: Apple Arcade.

Ele oferece mais de 100 jogos para jogar em várias plataformas por uma taxa mensal, com a maioria deles sendo “novos e exclusivos”.

Todas as compras no aplicativo e expansões de conteúdo para download estão incluídas e a lista de títulos disponíveis é atualizada regularmente, o que significa que sempre deve haver jogos novos esperando para serem jogados.

Aqui então está tudo o que você precisa saber sobre o Apple Arcade.

Apple Arcade é um serviço de assinatura onde você obtém acesso instantâneo a uma grande biblioteca de jogos para jogar em vários dispositivos por uma taxa mensal.

Os jogos foram escolhidos a dedo pela Apple e sentar-se em vários gêneros, incluindo família, quebra-cabeça, esportes, RPG e estratégia. Há até mesmo uma categoria que sugere jogos para “iniciantes”.

Cada jogo está disponível sem custo adicional, com todos os itens do jogo e conteúdo para download incluídos.

Não é uma plataforma de jogos em nuvem, como Google Stadiaou Microsoft Project XCloud, mas é mais parecido com o Xbox Game Pass. Você baixa jogos inteiramente para o seu dispositivo e pode reproduzi-los quantas vezes quiser.

Eles também apresentam salvamento cruzado, então seu progresso em um dispositivo será restaurado instantaneamente em outro caso você alterne.

A Apple Arcade foi lançada em 150 países em setembro de 2019, incluindo o Reino Unido e os EUA. Basicamente, ele está disponível em todos os lugares que há acesso à Apple App Store.

Apple Arcade custa £4,99/$4,99 por mês all-in. Os novos assinantes recebem primeiro um período de teste gratuito de um mês.

Isso é consideravelmente menor do que o preçodo serviço de assinatura News+ da Apple, por exemplo. Isso custa £9,99/$9,99 por mês para acesso a centenas de revistas e jornais, por isso é ótimo que mais de 100 jogos custarão metade disso.

Ainda melhor é que não há compras in-app nem anúncios dentro de jogos Apple Arcade.

Como mais cereja no bolo, uma família inteira (de até seis membros) pode acessar quantos jogos quiserem como parte da mesma assinatura mensal, por meio do recurso Compartilhamento Familiar existente da Apple.

Apple Arcade foi projetado para funcionar em mais do que apenas dispositivos iOS.

Além do iPhone e iPad , você pode jogar os jogos disponíveis na sua televisão através de um Apple TV set-top-box. Eles também estão disponíveis para usuários de um iMac ou MacBook. E, os proprietários do iPod touch não precisam se sentir deixados de fora, pois funcionará nesse dispositivo portátil também.

Os controladores de jogos MFi Bluetooth são suportados por alguns dos jogos. Dispositivos comiOS 13 e iPados 13 e nbsp; (mais macOS Catalina e TVOS 13) também podem ser vinculados aos controles Xbox One e PS4 DualShock 4 via Bluetooth.

Muitos dos jogos disponíveis no serviço são “novos e exclusivos” para plataformas móveis.

A Apple trabalha com uma grande variedade de parceiros de desenvolvimento, incluindo Sega, Konami, Lego, Bossa Studios e o Cartoon Network. Cada um fornece jogos em uma base regular.

A line-up Arcade é comissariada pela equipe da Apple e não tem anúncios, rastreamento de anúncios nem compras adicionais. A Apple também está contribuindo para os custos de desenvolvimento, tornando-se uma editora de jogos à sua própria luz.

Como já dissemos, há centenas de jogos disponíveis para todos os estilos de jogos. Três dos nossos favoritos são:

Uma trilha sonora vibrante e paleta de cores psicodélicas significa que, durante grande parte dos primeiros 10 minutos deste jogo desenvolvido Annapurna, você realmente não terá uma idéia do que está acontecendo ou se suas torneiras e furtos estão realmente tendo um impacto.

Tudo bem, porque uma vez que seu cérebro se acalme ao que está vendo e ouvindo, este jogo sonhador sobre andar de motocicletas, skate, dança lutando, tiro lasers, empunhando espadas, e quebrando corações em breve crescerá em você. E, se você lutar para completá-lo, a trilha sonora é suficiente para querer mantê-lo em segundo plano de qualquer maneira.

Mini Auto-estradas é o seguimento do Mini Metros e vê você encarregado do simples desafio de levar as pessoas de sua casa para trabalhar, construindo lentamente uma metrópole extensa.

Se isso soa fácil, é porque é para começar. No entanto, como o jogo constrói, assim será seus níveis de estresse como você tem que colocar semáforos, pontes e auto-estradas para obter as pessoas ao redor da cidade sem ficar fora da pista. O que começa como silencioso e calmante pode em breve acabar muito caótico. Espere perder a noção do tempo muito rapidamente.

Simplesmente um dos melhores jogos na Apple Arcade e genuinamente engraçado. O que foi Golfe? é um jogo de mini-golfe com uma grande diferença - você não precisa necessariamente bater uma bola em um buraco.

Em vez disso, qualquer coisa e tudo pode se tornar a bola dependendo do nível e parte da diversão é em tentar descobrir qual item é que você tem que deslizar para a bandeira cada vez. É simples, mas totalmente eficaz e incrivelmente viciante.