Os 11 melhores jogadores de eSports com maior lucro do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O jogo não é apenas para aqueles de nós que nunca cresceram; também há um tipo de jogador mais sério que está nele para ganhar dinheiro. Esses jogadores profissionais podem acabar fazendo uma pequena fortuna através de prêmios em dinheiro e patrocínios, se forem bons o suficiente.

Com prêmios acumulados regularmente na casa dos milhões de dólares, os videogames competitivos ou eSports tornaram-se uma empresa extremamente lucrativa nos últimos anos.

Com a ajuda da BroadbandChoices , caçamos os detalhes dos maiores ganhadores para lhe trazer a lista dos 10 principais jogadores de eSports com maior lucro do mundo. Curiosamente, os maiores ganhadores parecem estar principalmente envolvidos no Dota 2 de forma competitiva. Dota 2 é um jogo multiplayer online de arena de batalha desenvolvido pela Valve Corporation e consistentemente um dos jogos mais populares no Steam .

Classificação # 1

País: Dinamarca

Dn: 08 de outubro de 1993 (26)

ID do jogador: n0tail

Nome do Jogador: Johan Sundstein

Total de ganhos: $ 6.890.591

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

O jogador dinamarquês Johan "n0tail" Sundstein está jogando (e ganhando) na arena de eSports desde 2012. Atualmente, ele joga pelo time OG e acumulou vitórias suficientes para ser um dos jogadores de eSports com os melhores ganhos nos últimos anos.

Sua carreira no jogo não tem sido sem controvérsia. Em 2019, ele foi banido do Twitch , mas isso é uma ocorrência regular para muitos jogadores profissionais atualmente.

Classificação # 2

País: Finlândia

Dn: 07 de maio de 1992 (27)

ID do jogador: JerAx

Nome do Jogador: Jesse Vainikka

Total de ganhos: US $ 6.700.000

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: ESL

Apesar de estar aposentado (em janeiro de 2020), o jogador profissional finlandês do Dota 2, JerAx, conseguiu várias vitórias ao longo dos anos e o suficiente para ser incluído na lista dos melhores jogadores de eSports. Ele jogou por várias equipes ao longo dos anos de sua carreira, incluindo Team Liquid e OG. Ele começou a fazer seu nome nos primeiros dias com Heroes of Newerth antes de passar para o Dota 2. Ele se aposentou no início de 2020 para seguir uma nova carreira.

Classificação # 3

País: Austrália

Dn: 26 de outubro de 1999 (20)

ID do jogador: Ana

Nome do Jogador: Anathan Pham

Total de ganhos: US $ 6.000.411

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Vindo das costas ensolaradas da Austrália, Anathan Pham (também conhecido como Ana) é outro jogador da equipe OG, que está no topo da lista dos jogadores mais bem pagos de eSports. Ele está jogando desde 2013 e desempenha o papel de HardCarry em Dota 2. Fatos aleatórios sobre Ana incluem ele aparentemente idolatrar Gordon Ramsay e ser o primeiro Ozzie a ganhar um evento de jogos patrocinado pela Valve.

Classificação # 4

País: França / Líbano

Dn: 11 de maio de 1992 (27)

ID do jogador: Ceb

Nome do Jogador: Sébastien Debs

Total de ganhos: US $ 5.489.233

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Sébastien Debs é outro jogador de OG que conseguiu acumular várias vitórias ao longo dos anos e, portanto, alcançar as fileiras dos jogadores de eSports com maior lucro. Ele jogou como Offlaner e também trabalhou como treinador do time.

Classificação # 5

País: Finlândia

Dn: 14 de abril de 1998 (21)

ID do jogador: Topson

Nome do Jogador: Topias Taavitsainen

Total de ganhos: $ 5.414.446

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: ESL

Topson é um jogador finlandês que joga Dota 2 profissionalmente com a equipe OG. Ele é um dos principais ganhadores desta lista, mas também tem a honra de vencer o Internacional duas vezes seguidas. Surpreendentemente, Topias Taavitsainen joga Dota desde os oito anos de idade.

Classificação # 6

País: Alemanha

Dn: 28 de outubro de 1992 (25)

ID do jogador: KuroKy

Nome do Jogador: Kuro Takhasomi

Total de ganhos: US $ 5.128.788

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Kuro Takhasomi, que é o responsável pelo jogo "KuroKy", foi um dos ganhadores mais altos na arena de eSports quando escrevemos este artigo em 2018. Agora, ele ganhou cerca de US $ 2 milhões a mais, mas não o suficiente para completar a lista. KuroKy joga pelo Team Liquid e é um jogador profissional de Dota 2. Kuro Takhasomi sofre de uma deficiência com as pernas, o que dificulta os movimentos e ele diz que essa deficiência o levou a jogar e, essencialmente, iniciou sua carreira.

Posição: # 7

País: Jordânia

Dn: 20 de junho de 1997 (20)

ID do jogador: Miracle-

Nome do Jogador: Amer Barqaw

Total de ganhos: $ 4.692.418

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

O sétimo jogador com maior lucro é outro jogador do Dota 2 que também joga pelo Team Liquid. Amer Barqaw, também conhecido como "Miracle-", também é um dos jogadores mais jovens da nossa lista e possui uma dupla cidadania com a Polônia e a Jordânia. Miracle - venceu vários torneios por conta própria e fez seu nome abrindo caminho no ranking europeu antes de ingressar na Team Liquid em 2016.

Como parte da equipe, o Miracle ganhou vários torneios de jogos de alto nível e obteve um lucro aproximado de mais de US $ 4.692.418.

Posição: # 8

País: Bulgária

Dn: 20 de janeiro de 1995 (25)

ID do jogador: MinD_ContRoL

Nome do Jogador: Ivan Ivanov

Total de ganhos: US $ 4.483.493

Jogo: Dota 2

Crédito de imagem: GamePedia

O jogador búlgaro MinD_ContRoL iniciou sua carreira profissional em jogos em 2014 competindo em várias pequenas copas de jogos online. Ele jogou em várias equipes fazendo seu nome em várias competições antes de ser escolhido pela Team Liquid em 2015. Até o momento, ele ganhou mais de US $ 4.483.493 e é o oitavo maior ganhador da nossa lista.

Posição: # 9

País: Líbano

Dn: 17 de junho de 1995 (24)

ID do jogador: GH

Nome do Jogador: Maroun Merhej

Total de ganhos: US $ 4.086.426

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Maroun Merhej joga Dota 2 pelo Team Liquid e se juntou ao time depois de ganhar notoriedade ao vencer várias eliminatórias e competições de matchmaking. Dizem que sua entrada na equipe ajudou a melhorar significativamente seus resultados e os levou a vencer várias competições, incluindo a Internacional 2017. Foi essa vitória recente que rendeu a ele uma parte do prêmio em dinheiro de 10 milhões de dólares e o colocou nesta lista de os jogadores com maior lucro da história.

Classificação: # 10

País: Paquistão

Dn: 13 de fevereiro de 1999 (21)

ID do jogador: SumaiL

Nome do Jogador: Sumail Hassan

Total de ganhos: $ 3.591.225

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Com apenas 21 anos, Sumail Hassan é provavelmente um dos jogadores mais jovens de eSports da nossa lista de ganhadores de prêmios e acumulou um total de ganhos de mais de 2.639.495,94 dólares em 2018. Atualmente, ele é membro da equipe OG, mas estava jogando com o Evil Geniuses quando venceram o International 2015. Em 2017, ele foi nomeado pelo Guinness World Records como " o jogador mais jovem a superar US $ 1 milhão em ganhos de eSports " e, em 2016, a revista Time o nomeou como um dos " 30 adolescentes mais influentes ".

Classificação: # 11

País: Finlândia

Dn: 3 de março de 1995 (24)

ID do jogador: Matumbaman

Nome do Jogador: Lasse Urpalainen

Total de ganhos: US $ 3.557.781

Jogo: Dota 2

Crédito da imagem: Epicentro

Lasse Urpalainen, também conhecido como Matumbaman, aparece em 11º na nossa lista dos melhores jogadores profissionais. Matumbaman originalmente fez seu nome em 2014 ao vencer o torneio Assembly Summer enquanto demonstrava extrema habilidade mecânica e talento em jogos. Em 2015, ele foi arrebatado pela Team Liquid e dominou a cena do Dota ao longo de 2016, consistentemente em alta nas competições. Ele também foi uma grande parte da vitória da equipe no International 2017.