Gamescom 2021: Todos os jogos e anúncios que importam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gamescom é a resposta da Europa para a E3 e já está em andamento.

Normalmente realizado anualmente na Alemanha, é um grande evento para os jogadores, com os maiores títulos lançados em exibição para a imprensa, visitantes profissionais e o público.

No entanto, graças à pandemia em andamento, a Gamescom 2021 é apenas virtual. Isso não significa que não haja muito para ver, apenas que não podemos reproduzir compilações de visualização pessoalmente.

Aqui está o nosso guia do programa, além dos jogos e hardware que foram anunciados até agora.

A Gamescom começou em 2009 e é tradicionalmente realizada anualmente no centro de convenções Koelnmesse em Colônia, Alemanha. Geralmente é executado em meados de agosto.

No entanto, como dissemos acima, este ano mudou para um evento digital como a maioria dos outros. Ele funcionou online de quarta-feira, 25 a sexta-feira, 27 de agosto. Um showcase do Xbox também foi transmitido na véspera do show.

Várias marcas transmitiram seus próprios eventos de demonstração durante a Gamescom, incluindo Xbox, Bungie - para Destiny 2 - e Future Publishing.

Talvez o maior porém tenha sido o Opening Night Live - a extravagância agora anual de duas horas realizada na primeira noite da Gamescom. Você pode assistir novamente na íntegra abaixo.

Uma das coisas que torna a Gamescom um pouco diferente da E3 e eventos semelhantes é que ela abraça mais o cosplay. Na verdade, tem uma competição anual de cosplay, então incentiva uma série de visitantes internacionais a se vestir como Pikachu ou um de seus outros personagens de videogame favoritos.

Embora apenas digital este ano, ainda havia uma competição de cosplay, apenas online. Os participantes foram incentivados a enviar fotos ao organizador e uma seleta equipe de jurados escolheu os vencedores.

Você pode descobrir tudo sobre os finalistas e vencedores aqui .

Aqui estão nossos destaques da Gamescom 2021.

Como parte do segmento Halo Infinite na apresentação de Opening Night Live, o Xbox anunciou alguns gubbins com o tema Halo. Isso incluiu uma edição especial do Halo Elite Wireless Controller Series 2 e um Halo Infinite Xbox Series X.

Outro grande anúncio do Xbox foi que ele permitirá que seus consoles rodem na nuvem. Isso significa que os proprietários do Xbox One com Game Pass Ultimate poderão jogar as versões Xbox Series X / S de muitos jogos, graças ao streaming pela Internet.

Deep Silver Volition anunciou uma reinicialização completa de sua franquia de longa data Saints Row, levando a série de volta às suas raízes menos malucas. Haverá jogo cooperativo ao longo da campanha e um novo elenco de personagens. Você pode ler mais sobre isso aqui .

Embora já tenhamos visto um pouco sobre a atualização do PS5 para Death Stranding, tivemos um mergulho profundo na jogabilidade durante a apresentação do Opening Night Live. A equipe de Kojima certamente vai se preocupar com as melhorias.

O Xbox também mostrou um trailer de gameplay longo durante sua própria transmissão, desta vez de Forza Horizon 5. Além do mais, como com Halo, o jogo terá seu próprio Xbox Wireless Controller. Você pode ler mais sobre o Forza Horizon 5 aqui .

Recentemente anunciado durante o show, Midnight Suns da Marvel parece um pouco diferente dos outros jogos da Marvel por aí. É um RPG tático para iniciantes, da equipe por trás do XCOM. Ele também apresenta uma linha de super-heróis menos convencional, incluindo Doctor Strange e Ghost Rider.

A Gamescom apresentou o primeiro trailer completo de Call of Duty: Vanguard. Esta estrela é uma das personagens principais - Polina Petrova. Acompanhe nosso Call of Duty: Vanguard round-up aqui .

Podemos ter apenas um trailer cinematográfico do modo multiplayer free-to-play de Halo Infinite, mas pelo menos agora sabemos a data em que será lançado - 8 de dezembro de 2021. Leia mais sobre Halo Infinitre aqui .

Arquive isso em "gadgets mais loucos anunciados na Gamescom". A Panasonic SC-GN01 é uma caixa de som surround que você usa no pescoço como um travesseiro de viagem. Você pode ler mais sobre isso aqui .

Desenvolvido por Pearl Abyss - o estúdio por trás de Black Desert - DokeV foi um dos jogos que realmente nos impressionou. É uma aventura de mundo aberto inspirada em Pokémon, mas com locais incrivelmente realistas.

Por último, mas certamente não menos importante, pudemos ver o quanto o parkour melhorou na tão esperada sequência de Dying Light - um de nossos jogos favoritos de zumbis, de longe. Descubra mais sobre Dying Light 2 aqui .